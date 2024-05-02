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Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Евролига: расписание матчей 1/4 финала 2 мая

Евролига: расписание матчей 1/4 финала 2 мая
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Сегодня, 2 мая, в Евролиге запланированы два матча четвертьфинальной серии. «Олимпиакос» примет «Барселону», а «Маккаби» Тель-Авив сыграет с «Панатинаикосом».

Плей-офф Евролиги. Календарь
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Игроки «Олимпиакоса» и «Барселоны» выйдут на площадку в 19:45 по московскому времени. Испанская команда ведёт в серии со счётом 2-1.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2024, четверг. 19:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вторая встреча игрового дня стартует в 21:45 мск. Израильский клуб ведёт со счётом 2-1.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 1 апреля, «Фенербахче» переиграл «Монако» (89:78), а мадридский «Реал» вышел в «Финал четырёх», в третий раз подряд оказавшись сильнее «Басконии» (102:98).

Напомним, серии будут продолжаться до трёх побед.

В финале прошлого года «Реал» оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78). «Финал четырёх» в 2024 году состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч. «Барселона» — «Олимпиакос»

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