Дончич повторил достижение Леброна и Брайанта в плей-офф для игроков до 25 лет

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 35 очков в пятом матче серии с «Лос-Анджелес Клипперс». Таким образом, словенец стал пятым игроком в истории НБА, кому удавалось провести 20 игр плей-офф с 30 или более очками в возрасте 25 лет или младше.

До Луки это удавалось Леброну Джеймсу (35), Кевину Дюранту (33), Коби Брайанту (32) и Джейсону Тейтуму (24).

Выступление Дончича помогло «Далласу» обыграть «Клипперс со счётом 123:93. В итоге «Маверикс» вышли вперёд в серии (3-2). Победитель противостояния встретится во втором раунде с «Оклахома-Сити Тандер».

В текущей серии разыгрывающему уже дважды удалось набрать более 30 очков. Это случилось в первых двух играх противостояния в рамках Западной конференции.