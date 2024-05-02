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«Мне жаль Майкла и Скотти». Чарльз Баркли — об отношениях Ларсы Пиппен и Маркуса Джордана

«Мне жаль Майкла и Скотти». Чарльз Баркли — об отношениях Ларсы Пиппен и Маркуса Джордана
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Член Зала Славы баскетбола Чарльз Баркли высказался о ситуации вокруг отношений Ларсы Пиппен и Маркуса Джордана, экс-жены Скотти Пиппена и сына Майкла Джордана, легенд «Чикаго Буллз».

«Мне жаль Джордана. Мне жаль Пиппена. Вся эта ситуация настолько беспорядочна. Мне не нравится, когда всё так происходит. Ещё нельзя забывать, что всё это попадает в интернет. А ещё нужно помнить, что во всей этой ситуации невольными участниками являются дети.

В этой ситуации нет победителей, только проигравшие. Отныне отношения Майкла и Скотти никогда не могут быть прежними. Это грустно.

Могу лишь предполагать, но мне кажется, что когда спортсмены вместе выигрывают титул, то между ними навсегда образуется особая связь. А когда вы выигрываете вместе шесть! Вы вообще уже братья, по сути говоря!» — заявил Баркли на подкасте Club Shay Shay.

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