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Хавьер Паскуаль высказался о выходе «Зенита» в полуфинал Единой лиги

Хавьер Паскуаль высказался о выходе «Зенита» в полуфинал Единой лиги
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. «Зенит» победил в пяти матчах (3-2 в серии). В полуфинале команда из Санкт-Петербурга встретится с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 83
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Курич - 22, Морган - 20, Фрейзер - 13, Хантер - 12, Карлтон - 8, Эртель - 6, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Захаров, Герасимов, Клименко, Зубков
Уралмаш: Эллис - 26, Даглас - 21, Нэльсон - 13, Уиттакер - 8, Новиков - 6, Глазунов - 5, Писклов - 3, Захаров - 1, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко

«Во-первых, большое спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь или смотрели матч по телевизору. Поздравляю «Уралмаш» с этой великолепной серией, они показали высокий уровень — тренеры, штаб, игроки. Так что я хочу отметить работу, которую они проделали.

Мы счастливы выйти в полуфинал. Это было непросто. Сегодня мы лучше сыграли в нападении, чем в предыдущих двух матчах, но с в защите, когда нам надо было собраться и лишить соперника шансов, мы не смогли это сделать. В основном потому, что у нас были проблемы с фолами, штрафными, особенно с удалением Карасёва и некоторыми ситуациями, которые сложно понять. Но, в конце концов, мы справились со всеми проблемами, закрыли эту серию и теперь должны быть готовы к воскресенью», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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