Хавьер Паскуаль высказался о выходе «Зенита» в полуфинал Единой лиги

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. «Зенит» победил в пяти матчах (3-2 в серии). В полуфинале команда из Санкт-Петербурга встретится с московским ЦСКА.

«Во-первых, большое спасибо всем болельщикам, которые были сегодня здесь или смотрели матч по телевизору. Поздравляю «Уралмаш» с этой великолепной серией, они показали высокий уровень — тренеры, штаб, игроки. Так что я хочу отметить работу, которую они проделали.

Мы счастливы выйти в полуфинал. Это было непросто. Сегодня мы лучше сыграли в нападении, чем в предыдущих двух матчах, но с в защите, когда нам надо было собраться и лишить соперника шансов, мы не смогли это сделать. В основном потому, что у нас были проблемы с фолами, штрафными, особенно с удалением Карасёва и некоторыми ситуациями, которые сложно понять. Но, в конце концов, мы справились со всеми проблемами, закрыли эту серию и теперь должны быть готовы к воскресенью», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».