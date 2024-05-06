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«Игроки «Локо» в своей лучшей форме». Секулич высказался о предстоящей серии с УНИКСом

«Игроки «Локо» в своей лучшей форме». Секулич высказался о предстоящей серии с УНИКСом
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Главный тренер клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящей серии с УНИКСом.

Напомним, первый матч серии состоится сегодня, 6 мая, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игроки сейчас, на мой взгляд, в своей лучшей форме, так что к серии они хорошо готовы. Да, добавляет трудностей то, что мы довольно долго находимся вне дома, а играть будем против очень сильного соперника. Но это нужно рассматривать не как проблему, а как вызов, который нужно встречать с высоко поднятой головой. Это должно только закалять и добавлять мотивации, ведь в чемпионате именно сейчас и начинается всё самое интересное.

В этой части сезона уже трудно кого-то удивить, но обе команды хотят победить, так что если и ждать чего-то, то точно увлекательной и захватывающей борьбы за путёвку в финал.

Старт серии всегда проходит в достаточно эмоциональном ключе. И у игроков, и у тренеров есть определённые ожидания и планы, но только игра покажет, насколько они реалистичны. И наша главная задача — играть в свой баскетбол, как бы соперник ни старался нам в этом помешать», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

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