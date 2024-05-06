Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дражен Анзулович сохранит за собой место главного тренера «Самары»

Дражен Анзулович сохранит за собой место главного тренера «Самары»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович останется на посту руководителя команды, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Руководство самарского клуба довольно работой хорватского специалиста и не собирается использовать опцию выхода из двухлетнего контракта с Анзуловичем.

Напомним, Анзулович возглавил самарский коллектив в апреле 2023 года. До этого он руководил красноярским «Енисеем».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» вышла в плей-офф с восьмым номером посева и уступила УНИКСу в первом раунде со счётом 0-3.

Стоит отметить, что в команде контракты закончились у восьми игроков, включая лидеров: Роберсона, Ребича, Томпсона, Далтона, Загораца, Хоукинса, Умрихина и Разумова. У Гудумака, Кулагина и Викторова есть опция продления на сезон-2024/2025.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android