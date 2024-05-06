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Дражен Анзулович сохранит за собой место главного тренера «Самары»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович останется на посту руководителя команды, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Руководство самарского клуба довольно работой хорватского специалиста и не собирается использовать опцию выхода из двухлетнего контракта с Анзуловичем.

Напомним, Анзулович возглавил самарский коллектив в апреле 2023 года. До этого он руководил красноярским «Енисеем».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» вышла в плей-офф с восьмым номером посева и уступила УНИКСу в первом раунде со счётом 0-3.

Стоит отметить, что в команде контракты закончились у восьми игроков, включая лидеров: Роберсона, Ребича, Томпсона, Далтона, Загораца, Хоукинса, Умрихина и Разумова. У Гудумака, Кулагина и Викторова есть опция продления на сезон-2024/2025.