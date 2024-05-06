УНИКС победил «Локо» в первой игре 1/2 финала Единой лиги

Сегодня, 6 мая, на стадионе «Баскет-Холл» в Казани состоялась первая игра между УНИКСом и «Локомотивом-Кубанью» в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ. Игра завершилась победой казанской команды со счётом 78:75 (21:12, 17:13, 19:23, 21:27).
Наиболее результативным игроком УНИКСа стал американский разыгрывающий Эрик Грин. В ходе игры он набрал 19 очков, сделал один подбор, а также один перехват. На площадке Эрик провёл 19 минут и 49 секунд.
Самым результативным игроком «Локомотива-Кубани» стал американский тяжёлый форвард Окаро Уайт. В ходе игры ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов, а также одну передачу. На площадке он провёл 27 минут и 45 секунд.
УНИКС и «Локомотив-Кубань» предстоит провести ещё как минимум три игры. Следующая встреча состоится 8 мая в 19:00 по московскому времени.
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