«Иногда поражение даёт больше для развития, чем победа». Интервью с Василием Карасёвым

Московская МБА дебютировала в Единой лиге ВТБ в прошлом сезоне, сразу залетев в топ-6 и даже забрав один матч в плей-офф у «Зенита». В сезоне-2023/2024 от команды ждали не менее яркой и эффективной игры, но москвичи столкнулись с рядом трудностей. Однако в конце сезона они одержали 11 побед подряд, но уступили «Самаре» в матче плей-ин и не смогли пробиться в плей-офф.

Главное отличие столичной команды от остальных — отсутствие иностранных игроков. Состав собран исключительно из российских баскетболистов — это принципиальная позиция клуба. На протяжении двух сезонов в Единой лиге МБА руководит Василий Карасёв. «Чемпионат» пообщался с главным тренером самой «русской» команды турнира.

Многие команды не очень часто попадают в плей-офф и с иностранцами

Василий Карасёв (в центре) Фото: Пресс-служба БК «Парма»

— Вы ушли в отпуск, наверное, чуть раньше запланированного срока. Чем занимаетесь, как проводите время?

— Конечно, всегда хочется продлить сезон до конца, поиграть за медали. Но сейчас тоже есть чем заниматься. Смотрю плей-офф Евролиги, «Финалы четырёх» молодёжные, у нас ведь и молодёжный проект есть. Игроки тренируются по индивидуальной программе. Это уже не общекомандные занятия, но время есть, отрабатываем, что кому надо и чего не хватало в сезоне именно игрокам, поэтому сейчас тоже насыщенная у нас работа.

— То есть после окончания сезона лично у вас нет желания полностью исключить баскетбол из своей жизни?

— Нет, безусловно, нет. Сейчас самая интересная часть чемпионата и для своего развития, и для развития игроков. Время отдохнуть ещё будет, когда всё закончится, поэтому сейчас ещё мы в работе.

— Просмотр матчей ещё этого сезона может дать какую-то пищу для размышлений уже для следующего?

— Ну, если мы говорим про тренеров, то, безусловно, надо учиться постоянно, всё равно есть какие-то моменты, которые интересны, новые тренерские решения. По игрокам если говорить, то тут сложнее, особенно с россиянами. Кто играет в плей-офф — мы их и так знаем досконально, и их не так много, кто получает игровое время. В этом отношении даже более интересны финалы молодёжных чемпионатов. Сейчас проходил «Финал четырёх» молодёжной лиги ВТБ. Мы были на играх. И для нашей команды именно молодые игроки на данном этапе более интересны.

— Первый сезон МБА в Единой лиге получился успешным. Но не сыграло ли это злую шутку в итоге, сразу подняв планку ожиданий болельщиков перед вторым сезоном?

— Во втором сезоне у нас 19 побед и 21 поражение — почти 50% побед в Лиге ВТБ одними русскими молодыми игроками, которые до этого почти не получали времени. Почему-то после первого сезона, когда мы попали в топ-6, это уже кажется провалом. Изначально, когда мы заходили в Единую лигу российским составом, разговоры [у болельщиков] шли только, чтобы мы не получали от всех по 30 очков.

Поэтому тут смотря как к этому относиться и как смотреть на это. Мы в концовке этого сезона отыграли очень неплохо, у нас было 11 побед подряд. Да, мы не попали в плей-офф, но я могу сказать, что многие команды Лиги ВТБ с иностранцами не очень часто попадают в плей-офф. Поэтому я не могу сказать, что этот сезон был плохим для нас, он многому нас научил, я думаю, что и игроков наших многому научил. У нас был такой промежуток времени, довольно-таки неудачный в середине сезона, когда были ситуации где-то с травмами, был провал, и мы много матчей проиграли в концовках.

Но всё-таки большой плюс в том, что эту ситуацию мы смогли переломить, в последних матчах мы обыгрывали очень хорошие команды, много игр выиграли на выезде, и 11 побед подряд сами за себя говорят. Поэтому я думаю, что этот сезон тоже можно засчитать нам в плюс. У нас всё-таки немного другая концепция, она в большей степени отталкивается не от медалей, первых мест, а от развития игроков. Понятно, что, выигрывая, ты лучше развиваешься.

— Команда понимала, что во втором сезоне будет сложнее? Или приходилось объяснять это молодым игрокам, чтобы снять розовые очки после первого сезона?

— Безусловно, приходилось говорить. И, конечно, внимание болельщиков, агентов, предложения и многое другое — это то, от чего может закружиться голова. И где-то, возможно, вот этот провал в середине сезона из-за этого в том числе случился. Когда, скажем так, народ хотел выигрывать, прикладывая меньше усилий, считали, что уже могут. И когда вот немного по голове как пыльным мешком ударили, стали уже в каждой игре выкладываться на все 100% с первой до последней минуты.

Это есть у всех игроков, и я рад, что нам удалось донести до них, что пока мы можем выигрывать только за счёт своей самоотдачи, своей работы. Понятно, что мы пока ещё проигрываем топ-командам, и только огромнейшее желание и работа могут нас куда-то вывести.

Россия — это не захолустная страна, которая никогда ничего не выигрывала

Василий Карасёв и игроки МБА Фото: Пресс-служба «Локомотива»

— В межсезонье подготовка ко второму сезону в Единой лиге отличалась от подготовки к первому?

— Нет, большой разницы не было. Конечно, перед вторым сезоном мы понимали, что на нас больше ответственности. Мы это игрокам пытались донести. В первом сезоне мы были новичками, я думаю, к нам относились совершенно по-другому, наверное, в расчёт никто не брал. Мы доносили до игроков, что во втором сезоне так не будет, что мы уже показали, что можем выигрывать, и что к нам будут готовиться.

И где-то, может быть, у некоторых игроков из-за этого тоже возникли проблемы во втором сезоне, потому что их разобрали, их сильные и слабые стороны. Наверное, больше акцент был на этом. А так в целом подготовка ко второму сезону проходила так же, как и к первому.

— Важнее было подготовить команду физически или ментально?

— В предсезонке трудно говорить про ментальную какую-то подготовку. Больше физически. У нас молодые российские игроки, которые не так много времени вообще получали, много технического брака, много вещей, над которыми надо было работать и вкручивать их в ту концепцию, которую мы хотели делать.

Если говорить про ментальную подготовку, то это уже, наверное, предсезонные игры, когда мы играли в Суперкубке Единой лиги ВТБ. И я очень рад, что мы предсезонку играли с топовыми клубами, тот же «Фенербахче» у нас был. Где-то чего-то хватало, чего-то не хватало — это каждодневная работа, не только в предсезонке, но и на протяжении всего чемпионата.

Ментально надо готовить игроков ко всему. Наверное, только большие профессионалы уже могут сами себя готовить. И, если честно, даже в Евролиге не так много таких игроков. Вот сейчас смотришь их плей-офф, и многие игроки проваливаются, хотя по сезону играли совершенно в другой баскетбол.

— А какая была задача на второй сезон в Единой лиге?

— Я — максималист, для меня в каждой игре, с кем бы мы ни играли, задача — выиграть. В первом сезоне где-то обстоятельства сложились, где-то к нам не особо готовились. Сложно было рассчитывать на то, что мы во втором сезоне опять попадём в топ-6. Добавились команды с другими бюджетами, и многие команды просто усилились в этом году. В этом сезоне в Единой лиге выступали очень качественные игроки.

Для нас задача — каждый матч хорошо играть, стараться выигрывать, чтобы ребята действительно развивались и росли. И в концовке сезона это немного дало свои плоды. Даже после поражения надо делать какие-то выводы и становиться сильнее. Иногда поражение больше даёт для размышления и для развития, чем победа.

— На старте сезона у МБА была проблема с концовками матчей. Если вынести за скобки наличие травмированных, с чем это было связано? Дисциплина? Нервозность молодых игроков?

— Всегда в концовках решают не какие-то комбинации замысловатые, а решают люди. И где-то, наверное, пока ещё не до конца мы готовы решать эти концовки. Тут всё вместе: и техника, и психология. Мы очень много мазали штрафных, свободных мячей, открытых бросков из-под кольца.

Только проиграв эти концовки, можно научиться их выигрывать. Даже Майкл Джордан говорил, что он выиграл столько титулов после того, как много концовок проиграл. Это совершенно правильно. Одно дело проиграть концовку, когда ты сидишь на скамейке, просто смотришь, как другие люди за тебя играют, и команда проиграла. А когда от тебя что-то зависит, и ты делаешь эту потерю, или ты мажешь этот бросок, но на следующую концовку ты опять берёшь его на себя и забиваешь — вот это для меня и есть развитие.

— Вы говорили: «Хватит к российским игрокам относиться снисходительно. Им пора уже выигрывать что-нибудь серьёзное». А можете пояснить эту фразу?

— Я имел в виду, что не надо говорить, что мы там молодая команда без иностранцев и прочее. Мы такая же команда Лиги ВТБ, которая хочет выигрывать, которая хочет бороться за какие-то места. Самое главное, чтобы в это поверили сами игроки и не искали себе каких-то оправданий: «У нас нет иностранцев, не тот бюджет» и прочее. Вы выходите на площадку — или вы, или нет. У нас всё это было, мы играли. Мы не какая-то там захолустная страна, которая никогда ничего не выигрывала. У нас был топовый баскетбол, мы всегда играли за медали, а сейчас получается какая-то немного такая ситуация… странно куда-то всё это сразу пропало. Надо всё это возвращать, и я надеюсь, что один из шагов — это как раз команда МБА для россиян.

Немного не получилось с Глебом Шейко

Глеб Шейко Фото: Пресс-служба ПБК МБА

— Как вам игроки, которые присоединились к команде летом? Они играли именно так, как вы видели это и ожидали от них?

— Понятно, что они не могли играть так же, как играли в других командах. Здесь другой состав, другие связки. Поэтому на них свалилась бóльшая ответственность, бóльшее игровое время. Кто-то это выдержал, у кого-то это ещё впереди, но в целом все подписания нас устраивали. Наверное, то, что мы хотели, на что мы рассчитывали, всё получилось. Евгений Минченко нам очень много игр выиграл и спас. Понятно, что, когда ты основной центровой — это одно, а когда вспомогательный — это другое, о чём я и говорил. Когда ты основной игрок, где-то даже какие-то твои минусы сразу вылезают на первый план. Больше возможностей, но и больше ответственности.

У Максима Барашкова тоже было очень хорошее начало сезона. Где-то, как и у всей команды, у него был спад немного в середине сезона, но в концовке чемпионата он выдал опять хорошие очень игры. Я думаю, что ему можно совершенно смело записать этот сезон в плюс.

Единственное, немного с Глебом Шейко не получилось. Иногда так бывает, где-то, может быть, не своя команда, может быть, ещё что-то. Глеб — это снайпер, и где-то, когда он не получал то количество времени, которое он хотел бы, ту уверенность, где-то у него немного процент упал. Поэтому не всё так хорошо, как хотелось бы и ему, наверное, и нам.

— Владислав Трушкин тоже стал игроком МБА летом. До Нового года он не показывал каких-то феноменальных цифр, но в 2024 году провёл чуть ли не лучший отрезок в карьере. Как могли бы это объяснить?

— У него была травма плеча, он с ней мучился немного, это мешало ему себя в полной мере раскрыть. В МБА он оказался в роли лидера, эту роль тоже надо взять, и когда ты, скажем так, в других командах просто на подыгрывающих ролях, а тут на тебя сваливается ответственность — её надо переработать, перестроиться. Даже в начале сезона мы очень часто показывали Владу, где он мог атаковать сам, брать на себя, но он где-то скидывал. Но вот после Нового года пазл сложился, и он показал, как может играть. Это опять же к разговору о российских игроках: вот человек выдал серию из шести-семи матчей, в которой набирал в среднем 22 очка с великолепным процентом, и по защите было всё хорошо. Думаю, это его один из лучших сезонов в карьере.

— Перед стартом сезона болельщики, очевидно, ждали большего от Даниила Касаткина. Однако какого-то кратного прогресса не произошло, разве что процент попаданий стал немного выше. Как вообще оцените работу Даниила?

— Это как раз ситуация, о чём мы говорили. В первом сезоне никто не знал, кто такой Касаткин, он нигде не играл, грубо говоря, только в Суперлиге. В первом сезоне где-то у нас получились хорошие игры, мы выигрывали, он выдал очень неплохой отрезок, мы попали в топ-6. И все стали ждать уже от него каких-то чудес. После первого сезона соперники его разобрали, узнали его сильные и слабые стороны, стали воспринимать как одного из лидеров, и внимания к нему стало гораздо больше. И для того, чтобы действительно прогрессировать, надо делать шаг вперёд, надо разнообразить свой арсенал, больше работать. Это совершенно нормально, что после хорошего сезона идёт небольшой спад. Но я думаю, что Даниил может сделать качественный шаг, по крайней мере я надеюсь, что в следующем сезоне он это сделает. Много вещей, которые он не делал в первом сезоне, начал делать во втором. Иногда это что-то незаметное, речь не про очки. Но эти вещи приносят большую пользу команде.

— Александр Хоменко вернулся после тяжёлой травмы и как минимум не сбавил обороты. Он как-то изменился после травмы?

— Он начал набирать форму, наверное, где-то после Нового года, потому что в начале сезона было видно, что где-то он потерял в скорости, где-то он боялся за ногу. Это совершенно нормальные вещи после такой травмы, для этого должно пройти какое-то время. Вторую часть сезона ему полностью можно записать в актив. Есть, конечно, много вещей, над которыми надо работать, где он может добавить, потому что всё-таки в таком возрасте пропускать почти год — довольно сложно для игрока. Ему немного надо это всё навёрстывать, но с его работоспособностью всё возможно, у него есть всё для этого.

— В момент его реабилитации, когда он уже возвращался на паркет, у вас с ним было какое-то особенное взаимодействие? Разговоры, небольшие поблажки, чтобы он более ровно вошёл в ритм.

— Когда он начал с нами предсезонку, мы прекрасно понимали, что его колено какие-то запредельные нагрузки не сможет выдерживать. Мы говорили, что ему не надо переживать, форсировать, говорили, что всё вернётся. Да, были разговоры, мы следили за его нагрузкой.

Тут самое главное было в его голове, чтобы он сам забыл эту травму и стал тем Саней Хоменко, которого мы знаем. Потому что один из его огромных плюсов — это игра в защите, его бойцовские качества, благодаря которым он лезет в стыки. И в концовке сезона это всё вернулось, поэтому я надеюсь, что с травмой этой мы уже закончили и забыли про неё.

Паша Исмаилов Фото: Пресс-служба ПБК МБА

— Открытием оказался Паша Исмаилов. Он стал привлекаться к команде перед Новым годом, но к концу сезона совсем обосновался и стал важной частью ротации. Что о нём скажете?

— Да, для нас это открытие, потому что он даже не тренировался с нами в предсезонке и начале сезона. Потом у нас такая вот получилась ситуация с травмами. Мы взяли трёх игроков из дублирующего состава на тренировки в первую команду. И он себя показал. Это лишний раз показывает, что всё возможно, главное — работать. У него действительно есть хорошие физические данные, он играет в защите, и у нас он играл против лидеров соперников, защищался очень хорошо. Понятно, что надо добавлять где-то в нападении, во всём, но он совершенно хорошо вписался, и я думаю, что в следующем сезоне это будет один из основных игроков команды.

— При этом не совсем ясно, какого он плана игрок, ведь он может играть на нескольких позициях. Можете сравнить его с кем-то, чтобы было больше понимания?

— Если говорить про защиту, то это, наверное, Никита Курбанов. Ему хватает физики, неуступчивости, он идёт на подбор очень хорошо. Понятно, что в нападении надо будет добавлять. Опять же, эта ситуация хороша тем, что из молодых игроков можно лепить то, что нам нужно. Пашу можно ставить и на вторую позицию, на третью. В защите он может сыграть и «четвёртого». И для нас будет задача на следующий сезон — постараться сделать из него универсала. Потому что в нынешнем баскетболе как раз ценятся такие баскетболисты, которые могут играть как минимум на двух-трёх позициях. Но для этого надо развивать другие вещи. Если мы говорим про вторую позицию, то надо играть пик-н-роллы. Обязательно должен быть хороший дальний бросок, средний. Для прохода у него есть физика, поэтому будем работать, а там уже посмотрим. Мы дадим вектор, дальше — его желание. Но у него желания пока море, работоспособность есть, и я думаю, что именно благодаря этому он и закрепился в составе. Он выходил на каждую игру как на последнюю и выкладывался на все 100%, что по большому счёту должны делать все игроки.

Игроки, которые могли бы усилить МБА, идут в топ-клубы и садятся на скамейку

— По ходу сезона вы говорили о недонастрое отдельных игроков. Говорили, что это болезнь, с которой надо бороться. А как вы это видите во время матчей? Какие маркеры существуют?

— Это видно даже уже на разминке. Если в матчах, то это где-то недоработка в защите, не те скорости открывания, недоработали на подборе. Тут даже речь не про попадания, хотя это тоже про настрой. У нас были игры, где мы начинали отвратительно, не могли забить, нам забивали, и тут же было такое удивление: «А почему так происходит?» Хотели выиграть матч, не прилагая больших усилий. Опять же, это есть и у больших баскетболистов, у профессионалов, но надо понимать, что эти игроки, немного недонастроившись, могут совершенно спокойно переломить ход матча. Он пять минут побегал легко, а когда надо, просто добавил, включил пятую скорость, и всё, уехал. У нас пока нет ни техники той, да и навыков тех, чтобы недонастроиться и потом переломить игру. Поэтому надо начинать с первой минуты делать это всё. Вот где-то в конце сезона нам удалось этого достичь.

— После полуфинала Кубка России с «Нижним» вы говорили, что не все игроки поняли, что такое «Финал четырёх», что нужно выходить и умирать на паркете, с травмами или без. Это тоже к вопросу о ментальности?

— У нас есть хоть один баскетболист, который играл в финале чемпионата Европы, мира, Евролиги? Нет. Безусловно, это огромная проблема, и для них вот этот «Финал четырёх» Кубка России — как финальные соревнования.

Понятно, что есть нервный мандраж, но должно быть понимание, как ты себя можешь настроить. Мы можем настраивать, рассказывать, как надо относиться к этому, что надо делать, но всё равно, пока они сами это не пройдут, всё не переварят, это сложно понять.

Я проигрывал «Финалы четырёх», сколько мы играли за третье место, чемпионаты Европы, мира, при огромных трибунах. И потом ты возвращаешься в Кубок России, для тебя это уже совершенно спокойная ситуация, ты знаешь, как настроиться, что сделать.

Они пока ещё этого не знают. Мы можем помочь, но всё равно через всё это они должны пройти сами. Я рад, что у нас уже было два «Финала четырёх» Кубка России, очень многое тот же плей-ин нам дал, и я очень рад, что мы туда попали. Вот такие игры, как плей-офф, плей-ин, дают гораздо больше, чем сам регулярный чемпионат. Даже в Евролиге совершенно другие люди выходят на первые позиции, не те, которые были по сезону. От этого никуда не денешься, это игры на вылет, где пан или пропал, совершенно другая атмосфера. Даже в НБА есть регулярный сезон, где они валяют дурака, а потом игры на вылет, где совершенно другие команды и другое отношение.

Игроки ПБК МБА Фото: Пресс-служба ПБК МБА

— МБА провела два сезона в Лиге ВТБ. Есть ли у команды уже принципиальный соперник?

— У нас не такая богатая история в Единой лиге, чтобы у нас там были какие-то принципиальные соперники. Вот в прошлом году, например, кто-то нас выбил из «Финала четырёх» Кубка России, кто-то — в плей-офф, и вот так возникают соперники. Хочется доказать, отыграться. Для нас каждый соперник в новинку. Всё же есть несколько команд, которые мы за эти два сезона не обыгрывали — ЦСКА и УНИКС. У них хотелось бы тоже выиграть. «Зенит» мы обыгрывали, «Локомотив» обыгрывали. Наверное, исходим из этого. А по ходу сезона есть принципиальные соперники именно по местам в турнирной таблице, твои ближайшие конкуренты, с кем ты можешь бороться за какое-то место. Понятно, что глупо говорить, что мы будем бороться за первое место с «Зенитом» или с ЦСКА. Я надеюсь, что когда-то это будет, что российские игроки смогут бороться с такими грандами. Это было, и это просто надо возвращать, но пока ещё об этом говорить рано.

— Одна из главных тем для обсуждения болельщиков — это принципиальная позиция МБА по легионерам. Как вы сами считаете, команде в каких-то матчах действительно не хватало опытного игрока или хладнокровного скорера? В том же «Финале четырёх» Кубка России.

— Опять же, чего мы хотим? Если мы хотим развития российских игроков, чтобы на них ложилась ответственность, чтобы они работали, то, наверное, не надо иностранцев. Я прекрасно понимал, куда я иду, прекрасно понимал концепцию клуба. Я её принимаю, она мне нравится. У нас довольно-таки много российских игроков, которых можно было бы собрать в один клуб и показать очень приличный результат, очень приличный. Мне единственное обидно, что действительно те игроки, которые могли бы помочь МБА, играть и выигрывать, они зачастую идут в топ-клубы и садятся на скамейку, даже не получают игрового времени. Хотя я прекрасно понимаю, что это бизнес, это их работа, они приходят туда за бешеные деньги, поэтому здесь вопросов никаких не может быть.

— Были ли у вас с руководством разговоры об усилении команды по ходу сезона? В момент тех же травм.

— Ну вот мы усилились Пашей Исмаиловым (смеётся). Мы понимаем, что у нас не такой большой выбор российских игроков, которых можно взять, и они действительно тебя усилят. Как говорил, те люди, которые могут усилить, они сидят за бешеные деньги в топ-клубах. Мы в прошлом году, когда у нас были травмы, пытались кого-то взять, но никто никого не отдаёт, никому это особо не надо.

Ну, может быть, тем и интереснее. Мы рассчитываем на свои ресурсы, всегда находится кто-то другой, например, вылетел Лопатин — Трушкин на себя больше взял. Ещё кто-то сломался — у нас Паша появился. Взяли бы иностранца, но тогда не появилось бы Паши, и в чём плюс? У нас плюс, что появился Исмаилов, это не какой-то человек, который приехал и завтра опять уедет, и никакого толка от этого не будет. Да, может быть, на одну игру мы больше бы выиграли, но мы понимаем, что для того, чтобы стать чемпионом, бороться за медали, нужен совершенно другой бюджет, совершенно другие люди. Мы часто видим, сколько денег вкладывается в клубы, а результата и нет никакого.

Если и менять МБА, то на что-то супертоповое

Василий Карасёв Фото: Пресс-служба ПБК МБА

— Вы сказали, что эта концепция вам нравится. А какое будущее у неё? Куда это всё должно привести?

— Я хотел бы, чтобы люди, которые здесь растут и развиваются, оставались в клубе и с этим клубом что-то выигрывали. Опять же, для этого надо увеличивать бюджет. Если просто менять игроков, которых будут разбирать за бешеные деньги другие команды, так сложно будет.

А так будет плюс игрокам. Вот если его развили, он отдал клубу два-три года, мы уже поиграли за хорошие места, то потом понятно, ты можешь идти куда-то на повышение. Да, развитие есть, но с этим развитием хочется и выигрывать.

— Если бы вы могли изменить эпизод, решение, матч из этого сезона — что бы это было?

— Если говорить про это, то много игр, которые мы в концовках проигрывали. Думаешь, что можно было сделать так, по-другому. Но это неблагодарная совершенно вещь — думать о том, что прошло, надо думать о будущем, думать, что надо сделать для того, чтобы таких ситуаций больше не происходило. И, как говорил, на каждом поражении команда и игроки учатся, и мы, тренеры, тоже должны учиться.

— По вашему мнению, какой период времени за эти два сезона был самым тяжёлым, непростым? Именно внутри коллектива, внутри раздевалки.

— Этот момент был как раз до Нового года, когда мы проиграли много матчей, проигрывали домашние игры, в концовках. Морально была довольно-таки непростая ситуация для всех. И игроков надо было вытаскивать из этой ямы психологической, потому что уверенность пропадает. Ты вроде бы что-то делаешь и раз за разом проигрываешь — это сложно. И я очень рад, что у нас всех получилось вылезти из этой ямы за счёт работы, за счёт самоотдачи. Вот это, наверное, самый сложный период был.

— А какие инструменты для того, чтобы как раз вытащить игроков из этой психологической ямы?

— В первую очередь, как я говорил — это работа. Всё только через работу. И второе — понимание того, что то, что мы делаем, принесёт пользу. Мы должны верить в игроков, а игроки должны верить в тренеров, и тогда всё получится.

— У вас был контракт с МБА на два года. Есть понимание по вашему будущему? Может, уже есть какое-то решение?

— Пока ещё не разговаривали, поэтому сложно сказать что-то.

— Но вы хотели бы остаться в команде?

— Да, меня всё устраивает.

— А есть амбиции на что-то большее?

— Как я говорил, амбиции — это играть за медали. Мы прекрасно понимаем, что за медали у нас играют три-четыре клуба. Все остальное — пятое, шестое место — это уже без разницы. Я три раза брал бронзу, уже хочется выше.

А сама концепция МБА мне близка, она мне нравится. Поэтому если что-то менять, то, наверное, только на что-то супертоповое.

— Вы отработали в МБА два сезона. Как в целом оцените свою работу?

— Если тренер говорит, что он сделал всё как надо, то это плохой тренер (смеётся). Понятно, что можно было сделать что-то лучше и в первом сезоне, и во втором. Но все мы люди, все мы делаем ошибки, не только игроки, но и тренеры. И ещё раз повторюсь, что на этих ошибках мы должны учиться, становиться сильнее и лучше, чтобы в следующем году эти ошибки не сделать.

Но я могу сказать, что в целом если брать эти два сезона, то, чего мы хотели, в принципе, мы, наверное, этого добились. Мы показали, что российские игроки могут играть, могут играть без иностранцев, могут развиваться. Та же молодёжь может подключаться и получать время, вот тот же Паша Исмаилов. В них просто надо верить.

Концепция клуба, которая изначально предполагалась, она приносит свои плоды, свои результаты. Очень много людей подходят и говорят, что им нравится эта ситуация в МБА, что играют российские игроки. Они видят, что этот парень ещё вчера где-то бегал, а тут он уже играет на большой площадке — в Единой лиге ВТБ, хотя прошло всего год или два. И я надеюсь, что это в большей степени будет стимулировать российских ребят идти в баскетбол и они прекрасно будут понимать, если они будут работать, чего могут достичь. Я думаю, что это очень важно.