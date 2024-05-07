Бессилие чемпионов НБА, выходки Мэлоуна и брошенное полотенце. «Денвер» — на грани провала

Вроде бы недавно смотрели за первым матчем между действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс» и «Миннесотой Тимбервулвз», как уже завершилась вторая встреча между командами. Полуфинальная серия плей-офф пестрит яркими моментами и довольно неожиданным для многих итогом. Детальнее разберём происходящее на паркете «Болл-Арены» в Колорадо.

Как уже известно, «Миннесота» забрала первый матч, поэтому «Денверу» предстояло не ударить в грязь лицом перед родными трибунами и реабилитироваться за прошлое поражение. Хозяева неплохо стартовали во второй игре, но «волки» в итоге всё равно оказались сильнее. Лидеры — Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс — с первых минут выглядели заряженными и помогли гостям заполучить преимущество в восемь очков уже на исходе стартовой четверти — 28:20.

Эмоции были настолько на пределе, что у главного тренера «Денвера» Майка Мэлоуна в определённый момент сдали нервы. После прохода Эдвардса, который, к слову, оказался успешным, Мэлоун выбежал на паркет и начал буквально орать на судью. Странно, что за такое тренер не получил технический фол или вообще не отправился досматривать матч по телевизору. Плей-офф… Игра продолжилась, а «Миннесота» продолжала доминировать на площадке. Во второй четверти «волки» включились на полную катушку и разгромили оппонента со счётом 33:15. Каждый в составе гостей демонстрировал отменный уровень исполнения.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Подопечные Криса Финча великолепно двигали мяч, тем самым растягивая оборону, качественно использовали размены и идеально бросали и завершали из-под кольца. К большому перерыву «Миннесота» оторвалась от соперника на расстояние 26 очков! Невероятные цифры, учитывая тот факт, что «волки» играли на выезде. После возвращения на паркет «Денвер» забрал третью четверть — 25:21, но уступил как в четвёртой — 20:24, так и в матче — 80:106. Главные звёзды «самородков» выглядели беспомощно на фоне суперзаряженных гостей.

Например, Джамал Маррей набрал восемь очков, реализовав три броска из 18 с игры. Майкл Портер не лучше — девять очков (4 из 12 с игры). Даже, не побоимся этого слова, легендарный Йокич провёл крайне скудный по результативности матч, по своим меркам, конечно же — 16 очков (5 из 13 с игры). Только Аарону Гордону удалось быть заметным — 20 очков (8 из 14 с игры). Тяжёлый форвард отдал себя на площадке и был полезен как в атаке, так и в защите. «Миннесота» полностью перекрыла кислород Йокичу, Маррею и Портеру — оттого у них и случился такой коллапс, когда одно из лучших трио в НБА набрало 34 очка в сумме.

Если говорить о бессилии «Денвера», заслуживает отдельного внимания момент с выброшенным полотенцем на площадку. Во время второй четверти матча Таунс боролся под кольцом с оппонентами, как вдруг на паркет прилетело белое полотенце. На него тут же указал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, который взял его и выбросил за лицевую, а судьи приостановили встречу. Сперва показалось, что это сделали болельщики, которым явно не нравилось то, как у них на глазах громят любимую команду. Однако на видеоповторе видно, как Маррей, сидя на скамейке запасных, отчаянно бросает в сторону Таунса несчастное полотенце. Вот оно — истощение «Денвера» во всей красе.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По завершении встречи Маррей отказался общаться с журналистами. Оно и понятно: баскетболист провёл ужасную игру, так ещё и вляпался в вот такой инцидент, который мог причинить увечья любому баскетболисту на паркете. Вот так ситуацию прокомментировал Крис Финч: «Это непростительно и опасно… Конечно, нельзя допускать, чтобы такое происходило». Кстати, Маррей так же, как и Мэлоун, за свою выходку не получил даже технического… Думайте сами!

Эдвардс хоть и не набрал 43 очка, как в первой игре серии, но был крайне эффективен — 27 очков и 11 реализованных бросков из 17 с игры. Столько же очков в копилку «Миннесоты» добавил и Таунс. Но хочется отметить не только двух суперзвёзд, а в целом команду. «Волки» играют слаженно на обеих сторонах площадки, эффектно используя свои сильные качества и слабости соперника. Финч проделал скрупулёзную работу, чтобы поставить коллективу такую игру. Каждый из баскетболистов досконально знает, что ему необходимо делать в той или иной ситуации. Этих «Тимбервулвз» сложно застать врасплох. Если у «Денвера» дома не получилось, то у кого вообще получится?

Видео можно посмотреть на канале Minnesota Timberwolves в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Чуть не забыл! 22-летнему Эдвардсу потребовалось 17 игр, чтобы преодолеть рубеж 500 очков в плей-офф НБА. Лишь Майклу Джордану (14), Рику Бэрри, Уилту Чемберлену, Бобу Макаду (15), Луке Дончичу и Кариму Абдул-Джабару (16) в истории лиги потребовалось меньше матчей, чтобы перешагнуть этот порог. Элитная компания, не так ли? В среднем за 17 игр в плей-офф Эдвардс набирает 29,6 очка. На наших глазах растёт, а может быть, уже и вырос игрок поколения!

Ладно, пока рано говорить об окончании серии, но сейчас у действующих чемпионов огромные проблемы. Нужно срочно что-то менять. Бесконечные хэнд-оффы Йокича и Маррея не помогают. На периметре всё закрыто, под кольцом — Таунс, Рид и Гобер не позволяют Джокеру творить всё, что вздумается. Гобер сегодня не играл из-за рождения ребёнка. Пока не видно, благодаря чему «Денвер» может победить «Миннесоту». Серия переезжает в Миннеаполис, где ждут два интереснейших по интриге матча. Вот будет сенсация, если «самородки» отлетят 0-4 от «волков», да?