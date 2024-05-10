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Шэмс Чарания: у Буденхольцера может быть восьмизначная зарплата в «Санз»

Шэмс Чарания: у Буденхольцера может быть восьмизначная зарплата в «Санз»
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«Финикс Санз» готов предложить Майку Буденхольцеру восьмизначную зарплату в годовом выражении. Об этом со ссылкой на свои источники в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

«Финикс Санз» планируют сделать приведшего к чемпионству «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера своим главным тренером, предложив ему зарплату, которая, как ожидается, будет восьмизначной, сообщают мои источники в лиге.

Ему будет поставлена задача оптимизировать игру трио Девина Букера, Кевина Дюранта и Брэдли Била», — написал Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее «Финикс» уволил Фрэнка Фогеля с поста главного тренера. Буденхольцер может стать третьим главным тренером «Финикса» за последние три сезона. Последним его клубом был «Милуоки Бакс», который он тренировал с 2018 по 2023 год.

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