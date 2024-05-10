«Это вопрос менталитета». Пол Джордж — о просмотре игр с участием Брайанта и Макгрэди

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж объяснил, почему не наблюдает за молодыми игроками в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и предпочитает смотреть записи матчей с участием Коби Брайанта и Трэйси Магрэди.

«Я не слежу внимательно ни за кем из нынешних игроков, не обращаю внимания, так как в сейчас работаю над улучшением своей собственной игры. Вместо этого мне нравится смотреть много видео с Коби Брайантом и Трэйси Макгрэди. Честно говоря, это всё, что я делаю. Для меня это просто вопрос менталитета. Наблюдаю за тем, как Коби подходит к определённым ситуациям, а затем я анализирую работу его ног и углы атаки. Он действовал нестандартно: мог провести дриблинг, а затем уйти влево или перепрыгнуть через защитника меньшего роста. Или, может быть, он заметил бы свободное место на площадке и пошёл бы туда», — приводит слова Джорджа портал Bleacher Report.