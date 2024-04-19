Трагедия в прямом эфире. Травма, которая поделила карьеру Коби на «до» и «после»

12 апреля 2013 года произошло событие, которое многие фанаты баскетбола до сих пор вспоминают с болью. В матче с «Голден Стэйт Уорриорз», будущей династией лиги, у Коби случился разрыв ахилла, после чего он героически исполнил два штрафных. Это событие стало ярким примером непоколебимого духа Чёрной Мамбы, но нельзя избавиться от мысли, что тот матч лишил нас нескольких лет прайма Брайанта, вследствие чего он, может быть, задержался в лиге чуть подольше.

Давайте вспомним контекст. В сезоне-2012/2013 «Лейкерс» стремились использовать оставшееся время Коби в лиге на полную катушку, собрав звёздный состав, словно вышедший из сказки: Коби Брайант, Пау Газоль, Стив Нэш, Дуайт Ховард, Метта Уорлд Пис и тренер Майк Д’Антони. Тем не менее команда провалила ожидания болельщиков и подошла к решающей стадии регулярного сезона в статусе коллектива, только пытающегося зацепиться за выход в постсезон.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Теперь о самой игре. «Голден Стэйт» владел небольшим преимуществом большую часть матча, но Коби единолично оставлял «Лейкерс» в игре. Он играл каждую минуту, осознавая важность этой встречи в турнирном плане. Возможно, именно это стало причиной последующих событий. В начале третьей четверти Коби прорвался в «краску», где бесстрашно полез на ходу в столкновение с Фестусом Эзели. Мамба зарабатывает фол, падает и держится за ногу. Болельщики схватились за голову, но легенда баскетбола поднялся и продолжил игру.

Проходит четыре минуты игрового времени. Проход, разворот, попытка броска и… Коби начал резко хромать и хмуриться от боли. Комментаторы уже начинают обсуждать, что это стало следствием отсутствия даже минутной передышки у игрока. Но Брайант стоял на своём и продолжал.

Коби Брайант хромает Фото: Jeff Gross/Getty Images

Настало время клатча. «Лейкерс» уступают со счётом 107:109. Мяч у Коби, который стоит спиной к кольцу под опекой Харрисона Барнса. Резкий разворот и падение. И, кажется, все тогда поняли, что случилось что-то серьёзное. Пауза, тайм-аут, непонимание того, что происходит. Брайант еле добирается до линии штрафной, попадает оба раза, после чего направляется в раздевалку.

«Лейкерс» смогли переиграть «Уорриорз» со счётом 118:116. Именно те два очка с линии штрафной и позволили «озёрникам» выиграть матч. Оглядываясь назад, нельзя не увидеть символизм в этой игре. Кажется, именно ту дату можно считать официальным началом новой эры в баскетболе. Встретились команды, представляющие прошлое и будущее баскетбола. Хотя в этой игре «ветераны» были сильнее, в более широком контексте это означало их поражение и символизировало конец эры баскетбола, который многие помнят с детства.

Коби Брайант после получения травмы Фото: Angeles Times via Getty Images

После матча Коби был окружён множеством микрофонов для интервью, что в текущем контексте выглядит довольно неприятно. Но мы смогли увидеть, как Брайант на наших глазах осознаёт тяжесть своей травмы и то, как это повлияет на его карьеру. Обычно мы не видим подобные эмоции баскетболистов, так как мы нечасто наблюдаем, как игроки сразу после тяжёлых травм дают интервью на камеру. Именно этим эта запись ценна, и хочется её разобрать подробнее.

У Коби сразу спросили, является ли эта травма разрывом ахилла, по его ощущениям. Брайант не стал увиливать и ответил утвердительно. Он пытался выглядеть спокойно и держать себя в руках, но по неуловимым деталям можно было видеть, с какой болью он это говорил.

Коби Брайант Фото: Скрин из трансляции

Затем Коби больше не смог сдерживать эмоции.

«Я расстроен, мне грустно. Я очень много работал ради этого сезона, чтобы достичь той формы, в которой нахожусь», — чуть ли не через слёзы заявил Брайант.

Один из журналистов решил поддержать игрока, заявив, что: «Если кто и справится с этим, то только ты». Брайант ухмыльнулся, выдохнул, опустил голову и просто искренне заявил: «О боже, вот дерьмо». В воздухе витала невероятная атмосфера единения, когда все присутствующие разделяли общую боль. Несмотря на всю критику, которая доносилась в сторону Коби от прессы за все эти годы, к 2013 году он уже завоевал статус истинной легенды, которую можно не любить, но невозможно не уважать.

Коби поднял голову, улыбнулся и решил сказать всё-таки позитивные слова напоследок.

«Я через всё пройду, на наши игры проходят дети, я им должен подать пример. Всё будет хорошо, надо просто сильно стараться. А ещё я уже слышу мнения о том, что после такой травмы в таком возрасте уже нельзя вернуться прежним. Это меня раздражает», — заявил Коби.

Коби Брайант Фото: Скрин из трансляции

Но, естественно, не обошлось и без глупых вопросов. «То есть это не последняя твоя игра?» — спросил репортёр. Коби ранил этот вопрос, после чего он ясно обозначил свою реакцию. «Серьёзно? Ты серьёзно сейчас это спрашиваешь? Тебе повезло, что ты задаёшь такой вопрос, находясь поодаль от меня (смеётся)», — рассмешил аудиторию Брайант.

Коби вернулся на площадку, однако сыграл всего шесть матчей в следующем сезоне. Газоль ушёл летом 2014 года, а команда по составу перестала претендовать на что-либо. В сезоне-2014/2015 Брайант вернулся уже полноценно и выглядел крайне неплохо, набирая свыше 22 очков за игру, но о чемпионских амбициях можно было позабыть. «Лейкерс» ушли в глухую перестройку без возможности форсировать процесс.

Статистика Коби Брайанта в матче с «Голден Стэйт»

В тот период Мамба мог претендовать на титул, лишь перейдя в другую команду и приняв ограниченную роль. Он ни за что бы на такое не пошёл, что можно понять, да и последний контракт команда ему выдала очень щедрый. Таким образом, сезон-2015/2016 Брайант превратил в самый запоминающийся прощальный тур в истории, завершив свою карьеру.

Можно фокусироваться на апрельском происшествии 2013 года и сожалеть об упущенном. Но все события, какими бы они ни были, являются неотъемлемой частью уникальной истории Коби Брайанта, запомнившегося нам как невероятная легенда. Имя Брайанта будет славиться до тех пор, пока существует НБА, да и вообще такая игра, как баскетбол.