Главный тренер ЦСКА Пистиолис: мы извлекли урок из предыдущего матча

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу его команды в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита», который московский клуб выиграл со счетом 75:61.

«Понятно, что я доволен тем, как мы сыграли. Но это серия, в которой мы выиграли еще одну четверть. Работа пока не выполнена.

Хорошо, что мы извлекли урок из предыдущего матча и подошли к этому с правильным настроем. Поздравляю игроков, они здорово постарались», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Первую игру ЦСКА выиграл со счетом 82:67, во второй «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 93:81. Четвёртая игра серии пройдёт 12 мая в Москве.

Отметим, что полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед.