Между болельщиками «Панатинаикоса» и «Фенербахче» состоялась драка перед «Финалом четырёх»

Сегодня, 24 мая, состоятся полуфинальные противостояния в рамках «Финала четырёх». В первом матче сойдутся «Панатинаикос» и «Фенербахче». У арены происходят беспорядки между фанатами клубов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Фото: Марат Арасланов / «Чемпионат»

«Болельщики «Панатинаикоса» заходили на арену, а в это время рядом проходили фанаты «Фенербахче», очень активные.

Они сразу же кинулись, не стали ждать провокаций, перепрыгнули забор и начали драку. Полицейские прибыли к инциденту через пять минут и арестовали виновных», — сообщил корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Как сообщают очевидцы, некоторые фанаты также пытались зайти на арену без билета. Матч состоится сегодня, 24 мая, в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.