«Оклахома» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в серии во втором раунде плей-офф НБА

Сегодня, 14 мая, в Далласе состоялся четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 100:96 и сравняли счёт в серии -2:2. Следующая встреча между командами состоится 16 мая.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахома» Шей Гилджес-Александер. На его счету 34 очка, восемь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холгрен отметился 18 очками и девятью подборами.

Самым результативным в составе «Далласа» стал тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон. Он набрал 21 очко и совершил 12 подборов. Разыгрывающий Лука Дончич отметился триплом-даблом: 18 очков, 12 подборов и 10 передач.