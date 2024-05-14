Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в серии во втором раунде плей-офф НБА

«Оклахома» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в серии во втором раунде плей-офф НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 мая, в Далласе состоялся четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости одержали победу со счётом 100:96 и сравняли счёт в серии -2:2. Следующая встреча между командами состоится 16 мая.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Вашингтон - 21, Дончич - 18, Джонс - 17, Гэффорд - 10, Ирвинг - 9, Лайвли - 7, Хардуэй-младший - 6, Экзам - 5, Грин - 3, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Холмгрен - 18, Дорт - 17, Уильямс - 14, Уиггинс - 6, Уоллес - 6, Гидди - 5, Уильямс, Джо, Уотерс III, Дженг, Бийомбо, Хэйворд, Уильямс, Мускала

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахома» Шей Гилджес-Александер. На его счету 34 очка, восемь подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Чет Холгрен отметился 18 очками и девятью подборами.

Самым результативным в составе «Далласа» стал тяжёлый форвард Пи Джей Вашингтон. Он набрал 21 очко и совершил 12 подборов. Разыгрывающий Лука Дончич отметился триплом-даблом: 18 очков, 12 подборов и 10 передач.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android