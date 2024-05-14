Сын Леброна Джеймса оказался под дорогим микроскопом. Его долго просматривали и оценивали

Бронни Джеймс — старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — принял участие в драфт-комбайне, который прошёл в Чикаго. Драфт-комбайн — специальное мероприятие НБА, в котором будущие новички, выставившие кандидатуру на будущий драфт, выполняют все возможные задачи — от элементарных физических упражнений до сложных розыгрышей игровых ситуаций и двусторонний матч.

В 2024 году в драфт-комбайне участвуют 78 молодых баскетболистов, включая топовых проспектов — Алекса Сарра, Стефона Касла, Закари Рисашера и Зака Иди, который недавно стал чемпионом в NCAA. «Владислав Голдин?» — спросите вы. Россиянин, напомним, изначально выставил кандидатуру на драфт НБА, параллельно выйдя на трансферный портал NCAA. Как итог, Голдин перешёл в «Мичиган», следуя за своим наставником по «Флориде» Дасти Мэем. Подробнее «Чемпионат» рассказывал о ситуации российского баскетболиста в США.

До этого Бронни Джеймс получил приятную весть — НБА приняла официальное решение по его допуску к драфту. Бронни был обследован тремя врачами, которые и дали своё заключение. А ведь в конце июля прошлого года Джеймс пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Благодаря финансовым благам проблема Джеймса-младшего вроде как устранилась — тем более юный защитник провёл сезон в NCAA, приняв участие в составе Университета Южной Калифорнии в 25 матчах, набирая в среднем 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи при 19,4 минуты на паркете.

Так что там с Бронни? Его официальный рост без кроссовок — 186,69 см. Это значительно ниже, чем многие думали, поскольку Джеймс регулярно заявлялся как 193-сантиметровый защитник. Но опять же — в NCAA рост могли измерять с обувью, тем временем в НБА стандартизировали способ измерения роста баскетболиста без неё. 186-сантиметровый рост делает Бронни относительно невысоким разыгрывающим, если он попадёт в профи. Размах рук Бронни составил 201,295 см, рост с поднятыми руками вверх достиг отметки 250,19 см, а вертикальный прыжок оценили в 102,87 см (прыжок с места — 81,28 см).

Против сына Леброна играет тот факт, что в университете он набирал в среднем менее пяти очков за встречу. Такие молодые игроки, как правило, не приходят в НБА через драфт. Почему Бронни Джеймс должен стать исключением — только из-за того, что является сыном суперзвезды? Тем не менее клубы НБА могут пойти на этот рискованный шаг: выбрать Бронни и завлечь таким образом свободного агента Леброна Джеймса, если он откажется от опции продления контракта на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» готовы задрафтовать Бронни, лишь бы Леброн остался. Однако у «озёрников» есть соперник в лице «Майами Хит», который выбирает в первом раунде под общим 15-м номером. Более того, «Майами» опережает калифорнийцев и во втором раунде, где, как может ожидаться, президент Пэт Райли решит заполучить сына Леброна Джеймса. И вернуть самого Короля во Флориду? Готовьтесь к тому, что подобные слухи будут распространяться с неадекватной скоростью, а нам только остаётся отслеживать самые примечательные.

Тем не менее Бронни Джеймс прилично проявил себя в бросковых упражнениях. Как отметил аналитик Джонатан Дживони, разыгрывающий показал сильный результат при исполнении трёхочковых бросков. В общей сложности Бронни совершил 25 попыток из-за дуги, где попал из них 19 штук. Это второй лучший показатель в рамках текущего драфт-комбайна после Алекса Карабана, представлявшего Коннектикутский университет. А ещё Джеймс-младший удивил многих, реализовав 12 трёхочковых подряд. Можете сами в этом убедиться.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

Эксперты также оценили: Джеймс был предельно сконцентрирован при бросковом упражнении, если принимать во внимание, что он выглядел очень уставшим. «Если Бронни Джеймс собирается оказать влияние на организацию не только на площадке, но и с точки зрения бизнеса, он почти наверняка получит важную роль в Лиге развития. Арены станут объектами мерчендайзинга. Всё это делает его привлекательным игроком – как в конце первого, так и во втором раунде. У него есть возможность играть в НБА», — подытожил инсайдер Эдриан Войнаровски.

С высокой степенью вероятности мы всё равно станем свидетелем уникального случая, когда отец и сын одновременно сыграют в матче НБА. «Бронни Джеймс 100% добьётся успеха в НБА. Во-первых, он знает, как надо правильно работать. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите на прогресс Бронни с каждым годом во время старшей школы. Вы увидите парня, который умеет работать, потому что заметите его прогресс в качестве игры и атлетичности. В худшем случае — он игрок, который умеет защищаться на уровне НБА и может попасть дальний бросок», — утверждал Дрэймонд Грин.