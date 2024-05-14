«Это неприемлемо». Дончич недоволен, горячая «Окла» победила, а интрига в плей-офф жива!

Плей-офф НБА — не место для слабаков. Поэтому в каждой серии второго раунда идёт ожесточённая борьба за выход в финал конференции. Никто не собирается отступать при любой возможности стать чемпионом. «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер» — не исключение. Клубы из Западной конференции провели интересную четвёртую игру в Техасе. Кто сыграл достойно, кто провалился и как вообще проходил матч — в нашем материале.

«Даллас» на правах хозяев паркета лучше стартовал. Команда добилась преимущества в 10 очков за шесть минут первой четверти — 16:6. Лука Дончич на пару с Кайри Ирвингом отлично заигрывал партнёров. Прежде всего прекрасно находили в «краске» Дэниела Гэффорда. Затем включились Деррик Джонс и Пи Джей Вашингтон, реализовавшие несколько трёхочковых бросков кряду. «Окла» в большинстве своём усилиями Шея Гилджес-Александера, Чета Холмгрена и Джейлена Уильямса оставалась в игре. Гости не реализовали ни одной «трёшки» в первой четверти и уступили 20:30.

Во второй двенадцатиминутке игра выровнялась — «Оклахома» стала организованно действовать в обороне. Впрочем, это не помешало Ирвингу продолжать кормить шикарными пасами всех на паркете, а Вашингтону «поливать» из-за дуги. При этом четверть завершилась в пользу «Далласа» — 24:23. В перерыве главный тренер «громовержцев» Марк Дэйгнолт провёл шикарную работу. Специалист настроил подопечных на вторую половину, и в третьей четверти «Окла» смотрелась собранной, если сравнивать с двумя предыдущими отрезками.

У гостей продолжало не лететь из-за трёхочковой дуги, поэтому «Оклахома» бросила силы на броски с периметра и проходы под кольцо. Всё нападение хозяев паркета, которое отлично работало в первой половине, магическим образом улетучилось. Однако включился Гилджес-Александер, который набирал очки разными способами: в проходах, разбираясь с оппонентами в изоляции, бросками с отклонением. Во многом благодаря канадцу «Оклахома» обыграла «Даллас» в третьей четверти — 22:15.

69:65 — хозяева вели перед стартом решающей двенадцатиминутки. «Маверикс» старались в четвёртой четверти, но «Оклахома» лучше пользовалась моментами и наконец стала генерировать очки из-за дуги — Лугенц Дорт, Кейсон Уоллес и Холмгрен включились в нужный момент. Вдобавок неустанно тащил на себе «громовержцев» Гилджес-Александер, шестью очками кряду сравнявший счёт — 86:86. За 10 секунд до конца встречи «Оклахома» вела с преимуществом в два очка — 96:94. На линию штрафных вышел Дончич, однако в важный момент у словенца дрогнула рука, и он промахнулся с первой попытки. Второй бросок Лука попал, но промах в итоге стоил команде поражения. Так как затем Гилджес-Александер набрал два очка со штрафной линии и внёс ясность в матче. Ирвинг в тайм-ауте поддержал Дончича и похлопал напарника по спине.

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100:96 — победа «Оклахомы». Во второй половине «Даллас» выглядел блеклой тенью самого себя. Команда реализовала лишь 12 штрафных из 23 — 52,2%, тогда как «громовержцы» промахнулись всего один раз — 23 из 24 (95,8%). Дончич с Ирвингом провели слабую по своим меркам игру. Первый набрал 18 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач, реализовав всего 6 из 20 бросков (30%) и допустив семь потерь, а Кайри записал на свой счёт лишь девять очков, один подбор и девять передач. Лучше всех в составе «Далласа» сыграл Вашингтон — 21 очко, 12 подборов и добротная защита против лидеров соперника.

Лука Дончич на пресс-конференции после матча назвал главную причину поражения: «Нам просто нужно поработать над нашими штрафными. Мы реализовали 52% бросков. Это неприемлемо». Но нельзя забывать и об «Оклахоме», которая преобразилась во второй половине и общекомандными усилиями сравняла счёт в серии. Гилджес-Александер был великолепен: 34 очка — лучший результат в карьере в плей-офф, восемь подборов и пять передач. При этом отлично себя проявили Холмгрен, Дорт и Уильямс, которые неплохо выступили на обеих половинах площадки, сообразив на троих 49 очков. Серия переезжает обратно в Оклахому — сумеют ли «громовержцы» воспользоваться преимуществом домашней площадки или же «Даллас» Джейсона Кидда переломит ход противостояния? Пятый матч даст ответы на многие вопросы.