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Шакил О'Нил песни: музыка, треки, музыкальная карьера, конфликт с Шэнноном Шарпом, спор из-за MVP

Диджей Дизель вернулся? Шакил О'Нил сцепился с легендой НФЛ из-за спора MVP
Андрей Антсон
Шакил О'Нил сцепился с легендой НФЛ
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Заочная перепалка, закончившаяся дисс-треком.

Конфликт между Кендриком Ламаром и Дрейком вышел за рамки хип-хопа. В частности, это вдохновило Шакила О’Нила на создание дисс-трека против легенды НФЛ и ведущего ESPN Шэннона Шарпа. Могу представить ваши удивлённые лица, но, прежде чем мы перейдём к разбору песни, давайте расскажу, в чём вообще состоял спор Шака и Шарпа. Он касался награды MVP, которую недавно вручили Николе Йокичу. Не волнуйтесь, речь о баскетболе!

Победителя голосования за MVP традиционно объявили в эфире шоу Inside The NBA, где одним из ведущих является Шакил. Легендарный бигмен незамедлительно выразил своё несогласие с выбором Йокича, хотя и сделал это в уважительной манере. Когда студия связалась с самим Николой, О'Нил повторил своё заявление прямо ему в лицо.

Шакил О'Нил на студии NBA on TNT

Шакил О'Нил на студии NBA on TNT

Фото: John W. McDonough/Getty Images

«Не люблю портить людям праздники, но я не согласен с этим выбором. Поздравляю, Никола, ты лучший бигмен в лиге. Но, по моему мнению, награду заслуживал Шей Гилджес-Александер, потому что «Оклахома» заняла первое место на Западе. Я часто оказывался вторым в голосовании на MVP. Ты работаешь целый сезон, а потом понимаешь, что надо начинать заново, чтобы выиграть эту награду. Йокич, поздравляю с наградой, но хочу сказать тебе прямо в лицо — эту награду заслуживал именно Шей», — заявил О'Нил в эфире NBA on TNT.

Йокич не стал обижаться и довольно адекватно отреагировал: «Мы в «Денвере» не осуждаем никого, всё в порядке. Это твоё мнение».

Шэннон Шарп (в центре) на записи шоу NightCap

Шэннон Шарп (в центре) на записи шоу NightCap

Фото: Joe Scarnici/Getty Images

На этом этапе в спор вмешивается Шэннон Шарп. Поясню, кто он такой, ведь не все могут быть знакомы с его карьерой в НФЛ. Шарп — легендарный тайт-энд 1990-х и начала 2000-х, дважды побеждавший в Супербоуле и включённый в Зал славы НФЛ (что сложнее, чем попасть в баскетбольный Зал славы). После завершения игровой карьеры Шэннон пошёл работать телеведущим, где снискал успех из-за своей харизмы. Вот что он сказал о словах Шака по поводу MVP.

«Я думаю, что где-то глубоко внутри в Шаке живёт зависть. Я понимаю, что он выиграл четыре титула и три MVP финала, но внутри понимает, что он не до конца максимизировал свой потенциал, потому что никто не обсуждает его имя в дискуссиях о том, кто является величайшим баскетболистом в истории.

Мы называем Шакила, когда обсуждаем самых великих «больших» в истории, — это заслуженно. Мы никогда не видели такого доминантного игрока, как О'Нил в прайме. Но он лишил себя многого, потому что не имел достаточно серьёзного настроя к баскетболу. Он должен был завоевать пять MVP и семь титулов. И вот теперь он видит такого игрока, как Йокич, который и близко не обладает схожими данными, но выигрывает уже третий MVP за четыре сезона», — заявил Шарп на шоу Nightcap.

Шакил О'Нил

Шакил О'Нил

Фото: Paras Griffin/Getty Images

Шакил не оставил без внимания провокационные заявления Шарпа и подробно ответил ему в социальных сетях: «Ты подумал, что я поддержал Шея из-за зависти? Это лишь показывает, насколько ты туп, и то, что ты готов на всё ради просмотров. Ну раз так, то вот тебе кликбейтное заявление — если ты не являешься топ-10 в своей профессии, то не можешь вообще ничего говорить в мою сторону.

Кажется, что скорее ты завидуешь, а не я. Ты не знаешь про мой подход к работе, но говоришь, что ты тренировался куда больше меня. Но я всё равно стою куда больше, чем ты. Как же так произошло? Я суперзвезда, ты – нет. Я никогда не хотел быть величайшим баскетболистом, я лишь хотел, чтобы меня называли самым доминантным в истории».

Шэннон Шарп

Шэннон Шарп

Фото: Cindy Ord/Getty Images

На следующий день заочная перепалка продолжилась: Шарп не только не отступил от своих слов, но ещё и подбросил дров.

«Я никогда не говорил, что нахожусь на том же уровне величия, что и Шак. Но вот что я скажу — я добился того, чего добился, благодаря усердной работе. Сам О'Нил говорил, что он недостаточно тренировался и не соблюдал диету, пока был игроком. А ещё вспомните, как он постоянно напоминает всем, что должен был выиграть MVP в тот год, когда награду забрал Стив Нэш.

Шак всё понимает глубоко внутри. Он всегда будет известнее и богаче меня. Но про меня никогда не скажут, что я ленился и предал самого себя. Это всё, что я хотел сказать, биг бой. Больше не хочу с тобой спорить», — заявил Шарп на подкасте Nightcap.

Шакил О'Нил на концерте

Шакил О'Нил на концерте

Фото: L. Cohen/WireImage

Однако Шакил не собирался прекращать спор и ответил совершенно неожиданным образом — записав дисс-трек. Ну как неожиданном — Шакил уже занимался подобным, в том числе и по отношению к Коби Брайанту после того, как «Лейкерс» проиграли «Бостону» в финале 2008 года. Знал бы О'Нил, что будет в 2009-м и 2010-м…

Трек длиной в полторы минуты наполовину состоит из вырезок заявлений Шарпа под бит. Только во второй половине песни вступает Шак со сложнопереводимыми на русский язык панчлайнами и вордплеями. О'Нил заявил, что Шарп «мягкотелый» и куда менее велик, чем он сам.

Шак опубликовал аудиозапись с припиской о том, что завершает это противостояние и отправляется отдыхать на Багамы. В комментариях людям не очень понравился дисс: «Ты сам мягкотелый; ты обиделся; тебе пора вырасти, Шак». Будет ли продолжение конфликта между двумя легендами американского спорта? Возможно. Но я не удивлюсь, если через год они окажутся на одном подкасте и вместе посмеются над этой ситуацией

Серб из «Денвера» велик:
Зачем ждать второго Майкла Джордана, когда можно насладиться настоящим Николой Йокичем?
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