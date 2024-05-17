TMZ: экс-игрок НБА скончался не в результате насильственных действий

Американский разыгрывающий Дариус Моррис умер не в результате насильственных действий 4 мая в своём доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Согласно имеющейся информации, правоохранительные органы пока не смогли установить точную причину смерти игрока. Версия с убийством не получила подтверждений. Кроме того, патологоанатом уже произвёл вскрытие игрока, однако результаты пока не сообщаются.

Напомним, Дариус Моррис выступал на профессиональном уровне с 2011 по 2020 год. Он был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 41-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2011 году. В ходе карьеры в НБА он успел выступить за такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс», а также «Мемфис Гриззлиз».

Помимо НБА, Моррис также успел выступить в России. С 2019 по 2020 год он представлял «Енисей» в Единой лиге ВТБ. Последним клубом, в котором Моррис выступал, стал французский «Гравлин-Дюнкерк». За него Дариус играл в 2020 году.