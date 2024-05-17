Главный тренер олимпийской сборной Франции объяснил кадровые решения в команде

Главный тренер олимпийской сборной Франции Венсан Колле объяснил кадровые решения в команде. В частности, он рассказал, почему в состав не вошли центровой «Олимпиакоса» Мустафа Фалль и защитник «Баварии» Сильвен Франсиско, которые участвовали в чемпионате мира — 2023.

«Несмотря на то что у нас была большая неопределённость в отношении задней линии, у нас не было сомнений в выборе игроков на передней линии. Мы составляли список кандидатов в течение нескольких месяцев. Мустафа Фалль проводит отличный сезон в «Олимпиакосе». Нам пришлось столкнуться с переизбытком центровых на линии обороны.

Сильвен рассматривался. Он был в предыдущем списке, который мы составили с нашими ассистентами. Я только что говорил о защитном образе, который мы хотели придать команде. Именно по этим причинам он не был выбран. Что касается его, то это вопрос роста. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы знаем, что на позиции защитника нам понадобятся крупные игроки. Мы использовали это в качестве важнейшего критерия в выборе», — приводит слова Венсана портал Eurohoops.