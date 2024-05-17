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«Торонто Рэпторс» намерен обменять Брюса Брауна

«Торонто Рэпторс» намерен обменять Брюса Брауна
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«Торонто Рэпторс» намерен обменять лёгкого форварда Брюса Брауна на драфте Национальной баскетбольной ассоциации в следующем месяце. Об этом сообщает репортёр и инсайдер Даг Смит.

«Брюс Браун провёл в «Торонто Рэпторс» несколько слабых месяцев, но он имеет огромное значение для планов команды на лето.

У «Рэпторс» есть возможность до 29 июня реализовать опцион на продление 23-миллионого контракта. Они, скорее всего, активизируют эту опцию, а затем быстро отдадут Брауна, вместо того чтобы ждать 2025 года.

Браун по-прежнему считается ценным игроком, каким он был в «Денвере» в сезоне-2022/2023, и его обмен может принести деньги, которые «Торонто» планирует использовать для переговоров с Гари Трентом-младшим», — написал Смит в The Toronto Star.

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