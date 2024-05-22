Инсайдер: Крис Пол может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол может присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом во время выступления на канале инсайдера Йована Бухи в YouTube рассказал другой инсайдер, Эрик Пинкус.

«С моей стороны было бы упущением, если бы я не упомянул, что Крис Пол – реальная возможность. Существует большая вероятность, что «Уорриорз» обменяют его. Или же просто он их покинет. Очевидно, что у Криса с Леброном близкие отношения. Я считаю, что в этом есть большой смысл», — сказал Пинкус.

В нынешнем сезоне НБА Пол принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 9,2 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 6,8 передачи. В настоящий момент ему 39 лет.

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