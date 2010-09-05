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Рубио: противопоставили агрессивным грекам свою скорость

Рубио: противопоставили агрессивным грекам свою скорость
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Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио прокомментировал победу своей команды над греками со счётом 80:72 в 1/8 финала чемпионата мира.

«Это был очень сложный поединок для нас. Очевидно, что победа не досталась нам легко. Мы уже сталкивались на этом чемпионате с командой со стилем игры, похожим на греков, это сборная Литвы. Тогда мы уступили, но сегодня смогли противопоставить агрессивным и мощным грекам свою скорость и манёвренность», — приводит слова Рубио АР.

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Новости. Баскетбол