Рубио: противопоставили агрессивным грекам свою скорость

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио прокомментировал победу своей команды над греками со счётом 80:72 в 1/8 финала чемпионата мира.

«Это был очень сложный поединок для нас. Очевидно, что победа не досталась нам легко. Мы уже сталкивались на этом чемпионате с командой со стилем игры, похожим на греков, это сборная Литвы. Тогда мы уступили, но сегодня смогли противопоставить агрессивным и мощным грекам свою скорость и манёвренность», — приводит слова Рубио АР.