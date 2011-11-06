Куртинайтис: у "Химок" есть заготовки к матчу со "Спартаком"

Наставник подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата БЕКО ПБЛ против питерского «Спартака».

«Спартак» — команда очень серьёзная, амбициозная. Старт сезона у питерцев получился удачным, пока «0» в графе поражений. Ведущие игроки — это, конечно, Маврокефалидис, Гальперин и Беверли, но у спартаковцев и в целом очень крепкий состав. Легко нам не будет. Но мы готовы, находимся в хорошей физической форме и есть заготовки к матчу.

После последней нашей игры прошло чуть больше недели, это большой перерыв. Хорошо это или плохо — сложный вопрос. С одной стороны, есть время на подготовку, с другой — теряется ритм. Только игра покажет. Календарь такой, какой есть. В любом случае у нас цель одна — победа", — цитирует Куртинайтиса официальный сайт клуба.