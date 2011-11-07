Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Драгович восстановился после травмы плеча

Драгович восстановился после травмы плеча
Комментарии

Форвард питерского «Спартака» Никола Драгович восстановился после травмы плеча, полученной неделю назад на тренировке, сообщает официальный сайт клуба. Черногорец сможет помочь команде в сегодняшнем матче чемпионата России БЕКО ПБЛ против «Химок».

Известно также, что в игре не смогут принять участие баскетболисты «Спартака» Василий Заворуев и Павел Антипов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022