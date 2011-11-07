Драгович восстановился после травмы плеча
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Форвард питерского «Спартака» Никола Драгович восстановился после травмы плеча, полученной неделю назад на тренировке, сообщает официальный сайт клуба. Черногорец сможет помочь команде в сегодняшнем матче чемпионата России БЕКО ПБЛ против «Химок».
Известно также, что в игре не смогут принять участие баскетболисты «Спартака» Василий Заворуев и Павел Антипов.
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