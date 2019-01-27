Джокович разберётся с Надалем в финале Australian Open

Ставки: победа Джоковича за 1.75, тотал геймов больше 41,5 за 1.95 в БК «Фонбет» Сделать ставку

Нынешний AustralianOpen в мужском одиночном разряде стал уже тысячным подтверждением гигантской пропасти в уровне между тремя легендами тенниса и всеми остальными. Да, Федерер выбыл на относительно ранней стадии, но Роджеру уже 37. Два других титана сметали всех противников на своём пути к финалу и готовы выдать очередной фантастический матч.



В БК «Фонбет» шансы Джоковича и Надаля оцениваются примерно одинаково, хотя небольшое предпочтение отдаётся сербскому спортсмену. В целом, сетка испанца была более лёгкой, а благоприятный календарь предоставляет ещё и преимущество в виде лишнего дня отдыха, однако Новак провёл на корте с Нисикори лишь 49 минут, после чего японец снялся. В полуфинале молодой француз пытался оказать достойное сопротивление первой ракетке мира, но не вышло. Люка не продержался даже полтора часа. Ну и Пуи с ним.



Рафа вешал всем оппонентам баранки, разнося каждого в пух и прах. Джокович повозился с Шаповаловым и Медведевым, отдав каждому по партии. У обоих финалистов просматривается интересная тенденция: лидеры мирового тенниса перед главным матчем турнира разбирались с более именитыми противниками куда быстрее и легче, чем с обычными середняками на ранних этапах. Тренерские штабы великих чемпионов подвели своих подопечных к пику формы аккурат к решающей битве.

За 1.75 в БК «Фонбет» идёт чистая победа серба, данный выбор следует проверить. Фора на Новака установлена минимальная, всего лишь «-1,5» по геймам, но здесь рисковать не стоит. Не исключён вариант, при котором Надаль быстро захватит преимущество в одной из партий, а Джокович решит сэкономить силы на следующий сет.



В пользу первой ракетки мира говорит огромное преимущество в личных встречах. Из последних 11 очных дуэлей 9 остались за сербом. Оба выигрышных для Надаля матча проходили на грунте, а в иных условиях верх постоянно брал Новак. Последний раз на харде Рафа одолел своего принципиального соперника в финале USOpen в 2013 году.



С тех прошло уже немало лет и восемь викторий подряд серба на данном покрытии. БК “Фонбет” даёт 3.10 на победу Джоковича при тотале больше 43,5 гейма. Сделать ставку



Стиль игры Джоковича остаётся, пожалуй, самым неудобных из всех возможных для Надаля. Сумасшедшая физическая форма испанца практически не приносит ему дивидендов в битвах с Новаком, так как серб сам демонстрирует великолепную работу ног и в своих лучших матчах совершает минимум невынужденных ошибок. Рафа, как мудрый воин, находит слабое место врага и бьёт туда изо всех, вот только проблема в том, что по другую сторону корта находится теннисист без явных изъянов.



Конечно, всё вышесказанное не делает Джоковича безоговорочным фаворитом, но определённое преимущество на бумаге серб имеет. Фанаты Надаля могут проверить победу своего кумира и получить солидную прибыль. БК «Фонбет» даёт «двойку» на викторию испанца, что выглядит достаточно интересно. Если Рафа заставит Новака часто ошибаться, то возможен любой исход.

Нам больше приглянулась другая ставка. Общий тотал матча установлен на отметке 41,5 гейма, верх в БК «Фонбет» оценён коэффициентом 1.95, надо брать. Вероятность разгрома в исполнении одного из финалистов крайне мала, а тай-брейк видится практически неизбежным событием хотя бы в одной из партии.



Также не будем забывать о том, что последняя встреча Джоковича и Надаля на Australian Open завершилась победой серба в пяти сетах. Повторение подобного сценария вполне реально. Вариант попроще — тотал больше 1,5 матчболов за 1.95 в БК “Фонбет”. Такие мастера явно будут биться до конца. Сделать ставку



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