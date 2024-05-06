ЦСКА — «Рубин»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Рубин» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.03.

«Тяжело анализировать такие матчи в конце сезона. «Рубин» выглядит очень прилично, обыграли «Зенит» не так давно, не проигрывают практически. В случае победы поднимутся в верхнюю часть таблицы. Думаю, футболисты там борются за какие-то бонусы, премиальные. Уже давно понятно, что вылет казанцам не грозит.

ЦСКА в случае поражения как раз пропустит «Рубин» на восьмое место. Но армейцев больше должен заботить Кубок России, ответный матч с «Зенитом». Вообще, две игры подряд будет между «Зенитом» и ЦСКА в Петербурге. Это будет очень интересно. А как ЦСКА отнесётся к этому матчу? Для меня загадка. И даже если с настроем всё будет хорошо, обязательно ли команда Федотова выиграет? На мой взгляд, нет. Сколько раз уже ЦСКА упускал победы по ходу сезона. Я думаю, под 10 матчей таких можно назвать. А «Рубин» — команда терпеливая, обладающая определённым классом в группе атаки. Сзади держат плотность. Дюпин начал снова выручать. Не зря «Зенит» только что победили.

Так что я поставлю на X2. ЦСКА не убеждает», — приводит слова Титова «РБ Спорт».