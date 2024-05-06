«Факел» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.

«После того как «Краснодар», в общем, если называть вещи своими именами, опозорился в игре с «Ахматом», не знаю, какая ещё там мотивация нужна для «Зенита». Тем более «Зенит» в общем в последних матчах больше терпел, чем играл. «Факел» только что сменил тренера.

Мне кажется, «Зенит» — абсолютно однозначный фаворит этого матча, и он должен сделать решающий шаг к чемпионству. Победа «Зенита» с форой (-1) идёт с коэффициентом 2.05. Это вообще какой-то нонсенс. То есть можно поставить, конечно, чистую за 1.6, но это не так интересно, а вот за 2.05 с форой (-1) – это круто. И я думаю, не исключено, что «Зенит» вообще разгромит своего соперника. Так что вот такой вот мой выбор», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».