Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России

«Факел» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» – «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.

«После того как «Краснодар», в общем, если называть вещи своими именами, опозорился в игре с «Ахматом», не знаю, какая ещё там мотивация нужна для «Зенита». Тем более «Зенит» в общем в последних матчах больше терпел, чем играл. «Факел» только что сменил тренера.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, «Зенит» — абсолютно однозначный фаворит этого матча, и он должен сделать решающий шаг к чемпионству. Победа «Зенита» с форой (-1) идёт с коэффициентом 2.05. Это вообще какой-то нонсенс. То есть можно поставить, конечно, чистую за 1.6, но это не так интересно, а вот за 2.05 с форой (-1) – это круто. И я думаю, не исключено, что «Зенит» вообще разгромит своего соперника. Так что вот такой вот мой выбор», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Факел» — «Зенит». Больше никаких подарков «Краснодару»
«Факел» — «Зенит». Больше никаких подарков «Краснодару»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android