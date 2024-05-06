«Салернитана» — «Аталанта»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Серии А «Салернитана» — «Аталанта».

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.98.

«Салернитана» катастрофически плохо проводит сезон. Она замыкает турнирную таблицу первенства. «Морские коньки» уже лишились шансов сохранить прописку в элитном дивизионе страны. Руководство команды три раза прибегало к смене главного тренера, но и это никоим образом не помогло тёмно-красным, а может, даже помешало. Мотивация в виде борьбы за выживание — тоже. Они проиграли 13 из 16 последних матчей в Серии А. Другие ознаменовались ничейными результатами.

В последних 10 встречах в чемпионате Италии «Салернитана» пропустила целых 26 мячей, а забила только шесть. При Индзаги клуб пореже пропускал и почаще радовал результативностью. Впрочем, какая уже теперь разница? «Морские коньки» доигрывают сезон как получится и готовятся к перестройке.

У «Аталанты» выиграть предстоящий матч интереса больше, чем у «морских коньков». Команда из Бергамо занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А, но может закончить сезон как минимум на пятом месте, если одержит победы во всех оставшихся встречах.

«Богиня» набрала поистине шикарный ход. Она проиграла только 4 из 19 последних матчей в чемпионате Италии и столько же раз сыграла вничью. Кроме того, подопечные Джан Пьеро Гасперини вышли в финал Кубка Италии, разгромив в ответном матче 1/2 финала «Фиорентину» (4:1). Это ещё не всё. Бергамаски подготовили отличную почву для получения путёвки в финал Лиги Европы. Они на выезде сыграли вничью в первом матче 1/2 финала с «Марселем» (1:1). Поддержка домашних трибун даст «богине» солидное преимущество в ответной встрече.

Результаты просто великолепные. Грамотное руководство Гасперини и хорошая глубина состава — вот основополагающие факторы успеха «богини». Пребывают на подъёме практически все футболисты «Аталанты», в частности Алексей Миранчук, к которому ранее у тренера отчётливо прослеживалось недоверие.

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Совсем скоро «богиня» сыграет в ответной встрече с «Марселем». Однако подопечные Гасперини уже привыкли выступать через каждые три-четыре дня. Тренер знает, какой нужно подобрать состав на предстоящий матч, чтобы сохранить силы на Лигу Европы. Добавим, что в 34 матчах в Серии А «Салернитана» получила 73 мяча — больше всех.