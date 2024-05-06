«Денвер» — «Миннесота»: прогноз на второй матч серии НБА

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на второй матч серии плей-офф НБА «Денвер» — «Миннесота».

Ставка: победа «Денвера» с форой (-5.5) за 1.93.

Первая встреча закончилась поражением «самородков» со счётом 99:106, поэтому от Николы Йокича болельщики ждут немедленной реакции. Сербский центровой в принципе выполнил свою норму в нападении, набрав 32 очка, но борьбу на подборе «Денвер» проиграл (34:42).

Проиграв борьбу за подбор, «Денвер» был фактически обречён, поскольку «Миннесота» атаковала кольцо с высоким процентом реализации бросков (52,4), а вот у «Наггетс» позиционное нападение не клеилось — 46,7%. «Тимбервулвз» цепко защищались, не предоставляя свободного пространства для открытых бросков.

Отдельно стоит отметить феноменальную игру атакующего защитника «волков» Энтони Эдвардса. Он провёл на площадке 42 минуты и набрал 43 очка, добавив к ним семь подборов, три результативные передачи и перехват. При этом лидер «Тимбервулвз» всего раз потерял мяч.

Таким образом, он стал вторым после Коби Брайанта 22-летним игроком в истории лиги, которому удалось набрать 40 или более очков в двух встречах плей-офф подряд. Эдвардс заметно прибавил в этом сезоне, но сможет ли он стабильно забивать в этой серии, ведь защиту «Денвера» очень опасно недооценивать.

Пришёл черед главного тренера «Денвер Наггетс» Майка Мэлоуна делать ответный ход. Он умеет быстро менять настройки и адаптироваться. Йокич — великолепный дирижёр, и 10-12 результативных передач для него не предел. Кроме того, серб превосходит опекунов в скорости принятия решений. Мы предполагаем, что «самородки» выиграют с форой (-5.5) за 1.93.