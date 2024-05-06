«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.90.

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» встретятся, чтобы определить победителя в 36-м туре чемпионата Англии. Тяжело проходит сезон для «красных дьяволов», они, наверняка, хотят уже поскорее его забыть и перейти в следующий. Но в этом матче я все-таки вижу гостей фаворитами.

«Манчестер Юнайтед» идет на серии без поражений из пяти матчей. Если же брать последние девять игр команды во всех турнирах, то уступала она только однажды – 3:4 от «Челси». В турнире подопечные Тен Хага идут на шестом месте. Если знать только эти факты, то, кажется, что клуб в порядке, все не так плохо. Однако все далеко не так радужно.

Во-первых, даже шестая строчка пока не гарантирована манкунианцам. Их отрыв от нижестоящих «Ньюкасла» и «Челси» минимален – одно и три очка. Так что еще пара ничьих могут разрушить все шансы подопечных тен Хага на попадание в еврокубки. К тому же, на неделе «МЮ» окончательно лишился шансов на попадание в ЛЧ.

К игре «Юнайтед» тоже есть много вопросов. Конечно, клуб все еще страдает от большого количества травм, но единства на поле все равно нет. Часто «красные дьяволы» совершают ошибки. Больше играют индивидуальностями. Даже Рэшфорд уже полностью проваливает сезон и не приносит никакой пользы. Показательной в этом плане была игра с «Ковентри Сити» из Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии, где МЮ хотя и победил (4:3 по серии пенальти), но сделал это очень тяжело и неуверенно.

И на самом деле, на фоне соперника «Кристал Пэлас» смотрится не так плохо. Несмотря на недавнюю смену тренера, клуб идет на серии без поражений из четырех матчей. В том числе, обыграли «орлы» сильных противников – 1:0 с «Ливерпулем», 5:2 с «Вест Хэмом» и 2:0 с «Ньюкаслом».

Но такие успешные результаты «Пэлас» показывал далеко не весь сезон. Так что в таблице он все еще стоит не так высоко – на 14 строчке с 40 баллами. Около середины турнира коллектив с большой вероятностью уже и финиширует.

Тяжело давать прогнозы на игры «МЮ». В любом матче клуб может разгромно проиграть или победить соперника, забив под самый конец. Все же тут буду отталкиваться от мотивации. «Юнайтед» еще есть за что бороться – он еще попадает в еврокубки. «Кристал Пэлас» же просто доигрывает сезон», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».