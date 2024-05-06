«Урал» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на игру чемпионата России

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Балтика».

Ставка: ничья за 3.15.

«У «Балтики» этой весной всё прекрасно. Вышли в финал Пути регионов в Кубке, в чемпионате результаты неплохие, а главное, есть баланс в игре и заметно выросла реализация, но… Задача по сохранению прописки ещё не решена, а «Урал» прямой конкурент в этом вопросе. После «Урала» у калининградцев в чемпионате крепкие «Динамо», «Ростов» и «Локомотив», решающие свои задачи. Это значит, что победа в Екатеринбурге единственный удовлетворительный результат, команда бросит все силы.

У «Урала» в таблице ситуация гораздо сложнее, они сейчас в зоне прямого вылета, но впереди три подряд матча с соседями по «подвалу», шансы на жизнь есть, надо только побеждать. Гостевая ничья с «Рубином» показала, что с характером у высокорослой банды Гончаренко полный порядок. В матчах, где всем нужна только победа, частенько играют вничью. Думаю, будет 0:0 или 1:1. Беру ничью за 3.15», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».