«Урал» — «Балтика»: букмекеры назвали фаворита матча

6 мая на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Балтика». Начало игры запланировано на 15:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.50. Успех калининградцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

При этом эксперты не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53.

Если забьют футболисты «Урала», сыграет коэффициент 1.40. Гол в исполнении «Балтики» доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

В первом круге «Урал» на выезде выиграл у «Балтики» со счётом 1:0.