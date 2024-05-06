«Локомотив» – «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов» в 27-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.10.

«Очень сложный матч для прогнозирования. Мне казалось, что «Ростову» пора делать ставку на Кубок России, где уже близко был финал, но Карпин решил до конца гнуть свою линию, выпуская с первых минут далеко не основной состав. И в этот раз против «Балтики» не сложилось. Нельзя сказать, что ростовчане провалились, но план не сработал. Не хватило времени, чтобы всё-таки забить. Шансы были, но «Ростов» вылетел.

«Локомотив» после «Спартака», думаю, очень зол, настроен. Давно команда не радовала болельщиков на своём поле. И Галактионову нужны победы, если он хочет и дальше тренировать «Локомотив». Если провалить концовку и опуститься в район восьмого места, это вряд ли понравится руководству. Понятно, что разница между местами сейчас не особенно важна, но как-то оценивать работу нужно, поэтому лучше забраться повыше.

«Ростов» уже точно выйдет основой, но, на мой взгляд, вылет от «Балтики» может их надломить. И без шанса на трофей остались, и в чемпионате никаких перспектив нет. Ну, четвёртое место, как в прошлом сезоне, но какая это задача?

Так что ставлю в этой встрече на победу «Локомотива». Его мотивация более понятна. Ну и играют дома», — приводит слова Титова «РБ Спорт».