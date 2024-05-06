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«Флорида» — «Бостон»: прогноз на первый матч серии НХЛ

«Флорида» — «Бостон»: прогноз на первый матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Бостон».

Ставка: победа «Флориды» за 2.20.

На предыдущей стадии турнира «Флорида» уверенно победила «Тампа-Бэй» — 4-1. Три из пяти матчей она выиграла в основное время. В последнем матче серии с «Тампа-Бэй» Бобровский пропустил только одну шайбу и совершил 31 сейв. «Флорида» выиграла с крупным счётом — 6:1. По итогам прошлого сезона «Пантерз» добрались до финала Кубка Стэнли. С тех пор они стали только сильнее.

«Бостону» для выхода в 1/4 финала Кубка Стэнли пришлось потратить больше сил, чем «Флориде». Серия с «Торонто» затянулась до семи матчей, и в последней встрече дело дошло до овертайма. А ведь могло быть гораздо проще. Выиграй «мишки» пятую встречу, к грядущему матчу они подходили бы с хорошим запасом энергии.

В последних четырёх встречах предыдущей серии у «Брюинз» перестало правильно функционировать нападение. Результативность Давида Пастрняка и Брэда Маршана снизилась. Канадец в последних трёх встречах серии не совершил ни одного результативного действия.

В прошлом сезоне «Бостон» не сумел пробраться дальше первого раунда плей-офф. В его составе не хватает хоккеистов, которые тащили бы в Кубке Стэнли. У «Флориды» таковых хоть отбавляй. Дома она должно уверенно победить подуставших «мишек». П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

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