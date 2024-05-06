Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Боруссии» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Букмекеры оценили шансы «Боруссии» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

7 мая во Франции состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры намечено на 22:00 мск.

Явным фаворитом ответной встречи считается «ПСЖ»: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.55. Успех дортмундцев оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

В первой игре «Боруссия» на своём поле победила со счётом 1:0. Несмотря на это, фаворитом противостояния считается «ПСЖ»: ставки на проход парижан в финал Лиги чемпионов принимаются за 1.70. Это примерно 56% вероятности.

Заключить пари на проход «Боруссии» предлагается за 2.15 (44%).

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Боруссия» Д. Нас ждёт огненная развязка
«ПСЖ» — «Боруссия» Д. Нас ждёт огненная развязка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android