Букмекеры оценили шансы «Боруссии» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов

7 мая во Франции состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры намечено на 22:00 мск.

Явным фаворитом ответной встречи считается «ПСЖ»: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.55. Успех дортмундцев оценён в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

В первой игре «Боруссия» на своём поле победила со счётом 1:0. Несмотря на это, фаворитом противостояния считается «ПСЖ»: ставки на проход парижан в финал Лиги чемпионов принимаются за 1.70. Это примерно 56% вероятности.

Заключить пари на проход «Боруссии» предлагается за 2.15 (44%).