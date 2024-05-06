«Кристал Пэлас» — «МЮ»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ».

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 гола за 2.40.

После смены тренерского штаба «Кристал Пэлас» прибавил. В последних четырёх встречах АПЛ, например, «стекольщики» победили «Ливерпуль» (1:0), «Вест Хэм» (5:2) и «Ньюкасл» (2:0), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1). «Орлы» поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Лутона» весьма внушительный.

Нападение «Кристал Пэлас» стало смотреться гораздо интереснее и опаснее. Оно начало создавать гораздо больше моментов. Во встрече 32-го тура чемпионата Англии «орлы» потерпели поражение, но навязали борьбу «Манчестер Сити» (2:4).

«Манчестер Юнайтед» ждёт серьёзное испытание. На протяжении всего сезона не хватает крепости в защите. В 47 встречах во всех официальных турнирах подопечные Эрика тен Хага пропустили целых 77 голов. Если бы не Андре Онана, показатели «красных дьяволов» были бы ещё хуже. В частности благодаря стараниям вратаря манкунианцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, а не в нижней части.

У тен Хага есть свобода выбора в полузащите и нападении. У него даже появились разногласия с Кристианом Эриксеном. Полузащитник требует больше игрового времени. В защите же всё совсем печально. В лазарете пребывают практически все отвечающие за целостность обороны футболисты «Манчестер Юнайтед».

Поэтому манкунианцы стараются вывозить за счёт мощности в нападении. Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ОЗ + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. У «стекольщиков» защита функционирует ненамного лучше, чем у манкунианцев. В 35 встречах в АПЛ они пропустили 57 мячей.