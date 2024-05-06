Эксперты назвали шансы ЦСКА обыграть «Рубин» в чемпионате России

6 мая в Москве на «ВЭБ Арене» состоится матч 27-го тура чемпионата России ЦСКА – «Рубин». Начало встречи намечено на 20:30 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Владимира Федотова: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.82. Это примерно 53% вероятности. Шансы казанцев оценили в 4.83 (21%). Ставки на ничью принимаются за 3.77 (26%).

Букмекеры не ждут от ЦСКА и «Рубина» высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении казанского клуба доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.97.

ЦСКА не знает побед на протяжении четырёх туров РПЛ, у «Рубина» одна победа в пяти предыдущих матчах турнира.