ЦСКА — «Рубин»: фрибет до 33 333 рублей к матчу РПЛ!

6 мая состоится матч 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Армейцы опережают казанский клуб всего лишь на очко. Поэтому с точки зрения мотивации этот матч должен получиться очень интересным. Вряд ли одна из этих команд может оказаться в зоне риска. Красно-синие проводят не лучший сезон, но могут завершить его в топ-5.

Только хорошо бы улучшить результаты. Безвыигрышная серия ЦСКА насчитывает четыре матча во всех турнирах. На этом отрезке подопечные Владимира Федотова проиграли не самым сильным соперникам – «Ахмату» (1:2) и «Балтике» (1:3). Зато со «Спартаком» (0:0) в РПЛ и «Зенитом» (1:1) в Кубке России сыграли вничью.

В свою очередь, «Рубин» заметно прибавил в последних трёх матчах. Он победил «Зенит» (2:0) и дважды сыграл вничью – с «Локомотивом» (1:1) и «Уралом» (1:1). Рашид Рахимов проделал хорошую работу. Если казанцы смогут продолжать играть в том же духе, то достигнут определённого прогресса.

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