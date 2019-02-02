«Барыс» подготовит горячий приём «Йокериту» в Астане

«Барыс» — «Йокерит»

Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.00.

«Барыс» ведет отчаянную борьбу за лидирующие позиции на Востоке. В этой конференции практически все понятно с победителем — это «Автомобилист». Победа в дивизионе Чернышева и соответственно вторая строчка Востока будет разыграна между «Барысом» и «Авангардом».

Здесь нужно понимать, что проигравший в дуэли «Барыса» и Авангарда лишается не только второго места на Востоке, но еще и попадает в зарубу за посев в плей-офф в компанию к «Металлургу» и «Ак Барсу». Получается, что победа в дуэли Астаны и Омска (Балашихи) дает удобного соперника в первом раунде и преимущество своего льда во втором раунде плей-офф.

А вот поражение в этом споре может сулить не только гостевой статус в первом раунде плей-офф, но и опасного соперника уже на старте решающих матчей. Например, действующего обладателя Кубка Гагарина.

«Барыс» понимает весь расклад не хуже меня, поэтому делает все, чтобы обойти «Авангард». На Астану обрушился такой сложный график, что «ястребы» еще пару недель назад наверняка потирали руки и ждали ошибок от своего оппонента.

«Барысу» предстояли матчи с «Салаватом Юлаевым», «Металлургом», ЦСКА, дважды — со СКА, а также с набравшей ход «Сибирью». В итоге команда из Астаны взяла очки во всех этих сложнейших матчах, кроме одного — против СКА.

Для меня очень странно, что «Йокерит» идет фаворитом в матче против домашнего «Барыса», который в последних играх выглядел более чем убедительно и по счету и по игре против куда более грозных соперников на их площадках.

Можно предположить, что Астана подсела физически после тяжелых матчей, но надо понимать, что «Барыс» — это не команда одного первого звена, как было раньше. Сейчас у Астаны есть 8 игроков, которые набрали 30 с лишним очков. А кроме них в ростере «Барыса» есть такие игроки как Даллмен, Блейкер, Сведберг, Волк и Бойд.

Ни в коем случае не хочу умалять достоинства «Йокерита», но мотивация у финнов не так очевидна. Ниже четвертой строчки Запада «Йокерит» уже не опустится, а возможный подъем на третье место не дает ни какой выгоды: ни в плане удобного соперника, ни в плане своего льда во втором раунде плей-офф.

Стоит отметить, что в последних пяти очных встречах «Барыс» одержал четыре победы. В этом сезоне на финском льду Астана тоже победила, причем в преддверии того матча «Йокерит» был в хорошей форме и имел серию из четырех побед подряд, а «Барыс» наоборот имел стрик из трех поражений.

Я считаю, что домашний мотивированный Барыс за коэффициент от «двойки» и выше можно игнорировать только в матчах с ЦСКА и СКА. Проверим.

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