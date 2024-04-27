«Байер» — «Штутгарт»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги 27 апреля

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Штутгарт».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.80.

«Команда Хаби Алонсо уже стала чемпионом. Но задача перед ней стоит очень серьёзная. Даже после оформления чемпионства «Байер» хочет пройти весь сезон без поражений. Мы видели, как команда радовалась забитому мячу на добавленное время в ворота «Дортмунда», за счёт которого ей удалось избежать поражения — 1:1. В Лиге Европы «львы» по-прежнему не проигрывают, и в Кубке — там сыграют в финале.

Так что Леверкузен все еще мотивирован, он хочет войти в историю. Никогда ещё в истории европейского футбола, если брать топ-чемпионаты, ни одна команда все турниры не проходила без поражений. Ну и, в общем, в Бундеслиге «Байер» тоже может стать первой такой командой. Раньше «Арсенал», «Ювентус» и «Милан» добивались такого достижения в своих лигах.

Правда, на следующей неделе важнейшая и непростая игра в полуфинале Лиги Европы против «Ромы». Это будет первый полуфинал, но поскольку это ЛЕ, а не Лига чемпионов, то матч будет в четверг. Так что время на восстановление будет у клуба. И я думаю, что по этому поводу переживать особо не стоит. «Байер» весь сезон в таком режиме играет, плюс Хаби Алонсо блистательно использует ротацию, даже когда у него неидеальный состав выходит.

Соперник «Байера», «Штутгарт», один из самых сильных в чемпионате. Я думаю, что это даже клуб с лучшим позиционным нападением, самым ярким, по крайней мере, субъективно. Это вопрос эстетического восприятия. Но многие считают, что «Штутгарт» играет в очень красивый футбол, такой испанский, с желанием постоянно владеть мячом. А после его потери клуб максимально быстро старается его себе возвращать.

«Штутгарт» очень силён, у него лучшая пара в нападении в Бундеслиге — Ундав, Гирасси. «Швабы» идут в зоне Лиги чемпионов, на третьем месте, и делают это уверенно. В главном еврокубке в следующем сезоне команду Себастьяна Хёнесса мы, скорее всего, увидим.

Это будет красивая игра. «Байер» и «Штутгарт» уже встречались друг с другом в этом сезоне — и в чемпионате, и в кубке. И, в общем, «швабы» создавали большие проблемы «львам», хотя выиграть они в итоге не смогли. Я бы на исход в этом матча не ставил. Выбрал бы статистику — тотал по угловым больше 9.5 с коэффициентом 1.80. Я думаю, что такая ставка может пройти.

Жду тут атакующего футбола, а ничего другого от этих команд не ждёшь. Это два лучших клуба Германии в этом сезоне — по качеству игры, по зрелищности. И я думаю, что должно быть много атак в их матче, и, соответственно, много угловых. Конечно, многое будет зависеть от сценария матча. Но можно позитивно быть настроенным и ждать атакующего футбола», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».