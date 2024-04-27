«МЮ» — «Бёрнли»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.65.

«Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» проведут матч в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Конечно, каждую игру нынешней команды тен Хага тяжело прогнозировать, в ней может произойти всё что угодно. Но вот в прошлом матче МЮ смотрелся неплохо. Сейчас, думаю, «красные дьяволы» тоже сумеют набрать три очка.

«Ман Юнайтед» сейчас идёт на серии из четырёх матчей без поражений. Для него в этом сезоне это довольно хорошая статистика. Особенно если учитывать, что одна из игр подопечных тен Хага была с «Ливерпулем» — 2:2. Хотя вот в игре с «Борнмутом» клуб мог бы и побеждать – 2:2.

Полуфинал Кубка Англии многих удивил, либо подтвердил мысли о нестабильности «МЮ». Клуб почти весь матч доминировал и мог выигрывать 3:0, но под конец умудрился трижды пропустить и чуть было не проиграл в дополнительное время. По пенальти «Юнайтед» смог выиграть. А в прошлом туре АПЛ подопечные тен Хага добились победы над «Шеффилд Юнайтед», от которого всё равно дважды пропустили – 4:2.

У «Бёрнли» было мало поражений в последнее время – всего лишь одно в семи встречах. Правда, и побед у клуба было мало – только две. В большинстве матчей «бордовые» играли вничью, что для них тоже неплохой показатель, учитывая положение в таблице. Пока команда Компани всё ещё располагается в зоне вылета, на 19-й строчке. От спасительного 17-го места «Бёрнли» отстаёт на три очка. Так что команде предстоит провести тяжёлый финал сезона.

Конечно, «МЮ» обязан обыгрывать таких соперников, как «Бёрнли». Но легко команде тен Хага точно не будет. У неё проблемы в обороне, много травмированных. «Бордовые» же будут давить, им тоже необходимы очки.

Но всё же поверю в успех «Юнайтед», который в прошлом туре хорошо смотрелся с «Шеффилд Юнайтед». Ставлю на его победу с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».