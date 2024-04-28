«Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита дерби

28 апреля в Москве состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 16:15 мск.

Фаворитом встречи считаются красно-белые: поставить на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.27. В случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт 2270 рублей.

Успех «Локомотива» идёт за 3.27. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Ставки на голы в исполнении обеих команд принимаются с коэффициентом 1.65.

После 25 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. «Спартак» набрал 39 баллов и располагается на шестой строчке.