«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на игру АПЛ 27 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.26.

«Астон Вилла» замечательно проводит сезон. Она располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от идущего следом «Тоттенхэма» составляет шесть очков. У «шпор» есть несколько матчей в запасе, но далеко не факт, что они сумеют набрать в них очки.

Помимо отличных результатов на внутренней арене, «Астон Вилла» преуспевает в Лиге конференций. Она вышла в полуфинал турнира, победив на предыдущей стадии «Лилль». Главное, что одно другому не мешает. Унаи Эмери очень грамотно распределяет ресурсы.

У «Челси» вектор развитий и видение будущего очень размыты. Маурисио Почеттино должен был навести порядок, но мечты и задумки аргентинского специалиста были разбиты о суровую реальность. Огромные затраты на трансферы абсолютно себя не оправдывают.

Почеттино поставил «аристократам» динамичный зрелищный футбол. В их игре есть мысль и где-то даже проглядываются проблески прогресса. Единственное — прибавляют отдельно взятые игроки, в частности взятый за не очень большие деньги Коул Палмер и воспитанник клуба Конор Галлахер.

«Астон Вилла» на протяжении всего сезона смотрится собранно, демонстрирует качественный футбол и выигрывает. Унаи Эмери ведёт «львов» по тропе прогресса. «Челси», несмотря на старания Почеттино, нестабилен. Он не реализует свои моменты, часто пропускает и проигрывает, в особенности на выезде.