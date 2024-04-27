«Бавария» — «Айнтрахт»: ставка Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Баварии» и ТМ 4.5 за 2.14.

«Бавария» и «Айнтрахт» встретятся в 31-м туре чемпионата Германии. Мюнхенцы в чемпионате уже каких-то серьёзных задач не решают. При этом, естественно, команда Томаса Тухеля не хочет завершать лигу, оказавшись ниже второго места. А такая вероятность есть. Но, скорее всего, конечно, «Бавария» будет второй.

Сейчас у неё дома игра с шестой командой чемпионата перед первым матчем Лиги чемпионов с «Реалом». Естественно, железно основной состав Тухель не выставит — будет ротация. Но в этом есть и свои плюсы для мюнхенцев, потому что игроки, которые не имеют гарантированного места в основе, мотивированы — у каждого есть своя персональная причина хорошо выступить. Ведь в команде есть серьёзная конкуренция. У многих футболистов есть желание и в будущем остаться в «Баварии», показывать себя не только Томасу Тухелю, который команду покинет летом, но и руководству клуба. Так что у Теля, например, у Юпамекано, которые потеряли место в основном составе во второй части сезона, есть своя мотивация, как и у многих других игроков, у новичка Сарагосы и так далее. Так что «Бавария» в состоянии, не играя даже на 100% основы, побеждать, учитывая опять же мотивацию каждого игрока.

«Айнтрахт» — шестая команда лиги, идёт в зоне еврокубков. Это очень крепкий коллектив. В первом круге он разгромил даже «Баварию» 5:1, очень качественно и организованно сыграв и запрессинговав соперника. В общем, я думаю, что «Бавария», конечно, такое не забывает. «Айнтрахт», скорее всего, в еврокубки отправится. Но, естественно, шестое место ещё не гарантировано. Так что мотивация у клуба есть. Но, думаю, «Бавария» захочет взять реванш, каким бы составом она ни вышла играть, за разгромное поражение, самое разгромное в этом сезоне. До и после никому крупнее «Бавария» не проигрывала.

Команда Тухеля играет ещё и дома, при полном стадионе. Думаю, что команда в состоянии выиграть вообще все оставшиеся матчи, даже не играя на 100% основой. Сейчас «Бавария» в последних матчах, даже когда Тухель использует ротацию, спокойно выигрывает. Играла она с «Кёльном» не без проблем, но победила. «Унион» в гостях в прошлом туре разгромила 5:1.

Так что я бы взял такой прогноз — победа «Баварии» и общий тотал голов меньше 4.5 с коэффициентом 2.14. Какого-то большого разгрома я не жду, учитывая, что через несколько дней у «Баварии» будет игра с «Реалом». Но дома перед своими болельщиками клуб не может отбывать номер, поэтому он победу одержит», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».