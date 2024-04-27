«Ювентус» — «Милан»: прогноз «Чемпионата» на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

У «старой синьоры» наблюдается спад. Она выиграла только 2 из 12 последних матчей в чемпионате Италии. Уступили подопечные Массимилиано Аллегри «Интеру» (0:1), располагающемуся в непосредственной близости от зоны вылета «Удинезе» (0:1), нестабильному «Наполи» (1:2) и «Лацио» (0:1).

Отчасти плохие показатели и ухудшение результативности связаны с тем, что основной фокус внимания туринцев перешёл с Серии А на Кубок Италии. Однако в полуфинале последнего турнира чёрно-белые с большим трудом победили «Лацио». Значит, спад несёт глобальный характер. Команда утратила правильный образ мышления после выбывания из борьбы за скудетто.

«Милан» немного стабильнее «Ювентуса». Он проиграл 2 из 18 последних встреч в Серии А. Лучше результаты у «россонери» потому, что они реже теряют очки во встречах с середняками и аутсайдерами, чем «старая синьора».

«Россонери» получили болезненный удар. Они уступили в дерби «Интеру» (1:2). «Нерадзурри» досрочно стали чемпионами Италии, что вдвойне обидно для «Милана». Под конец встречи у Тео Эрнандеса, Фикайо Томори и Давиде Калабрии не выдержали нервы. Грядущий матч все трое пропустят из-за дисквалификаций. У Томоми перебор жёлтых карточек, а Эрнандес и Калабрия в матче с «Интером» схлопотали по красной. Ещё Пиоли не может рассчитывать на подспорье Пьера Калюлю. В одночасье тренер лишился всех ведущих защитников.

Матч вряд ли порадует насыщенностью и интенсивностью. «Ювентус» утратил правильный настрой и желание выигрывать каждый матч. Он стал очень мало забивать и зачастил с потерей очков. «Милан» сильно ослаблен кадровыми потерями и подходит к игре в плохом расположении духа после поражения «Интеру». История очных встреч добавляет уверенности в том, что сыграет «низ» по голам.