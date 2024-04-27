«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз Тимура Журавеля на игру чемпионата Англии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси».

Ставка: победа «Астон Виллы» и ТБ 2.5 за 2.60.

«Челси» два матча подряд не забивает. Да, в полуфинале Кубка с «Сити» у них были классные моменты, а вот в игре с «Арсеналом», где они крупно проиграли, всё было очень тухло в атаке. Но у Почеттино не бывает длинных плохих серий. Пора лондонцам пойти в гору – они забьют.

«Астон Вилла» отдаст мяч. Думаю, что Эмери сыграет на своих сильных сторонах и слабых сторонах «Челси». Он постарается сделать владение стерильным и выбегать в контратаки. Думаю, что «Вилла» пропустит, но выиграет. Моя ставка – победа «Астон Виллы» через верх», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».