«Тампа» — «Флорида»: прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Флорида».

Ставки: «Тампа» забьёт в большинстве за 1.74, итоговая победа «Тампы» за 2.10.

Чертовски жаль, что эти команды сошлись уже в первом раунде Кубка Стэнли. «Тампа» на самом деле вполне себе хороша и опасна. Даже на фоне огромных проблем в защите, даже без Михаила Сергачева. Но прошлогодний финалист Кубка Стэнли банально лучше. Так казалось ещё перед началом серии, а ход противостояния в этом полностью убедил.

Строго говоря, «Пантерз» глубже и мощнее, они имеют преимущество, однако в каждой игре «молнии» выдавали отрезки, которые позволяли рассчитывать на победу. Если бы немного повезло. Вот только с удачей совсем не сложилось. То отскок неудачный, то реализация подводит, то Сергей Бобровский выдаёт чудо-сэйв. И вот пожалуйста — 0-3.

«Флорида» сделала домашнюю работу и весьма эффективна в меньшинстве. Собственно, в третьем матче «Лайтнинг» не хватило именно реализации лишнего. Четырежды играли в большинстве — не забили ни разу. Ни при 0:0, ни при 2:2. Рассчитывать на четыре победы подряд над такими «Пантерз» невероятно сложно. Но иных вариантов не осталось.

Ставки на гол «Тампы» в большинстве принимаются за 1.74. Хороший вариант. «Флорида» достаточно удаляется, плюс свой лёд, плюс 0-3 в серии может сподвигнуть судей на пару-тройку пограничных свистков в пользу хозяев. Время проделать работу над ошибками у Джона Купера имелось, да и Никита Кучеров явно способен на большее.

Альтернатива — итоговая победа «Тампы» за 2.10. Сразу оговоримся: в этой ставке математики больше, чем собственно хоккея. Первое — «молнии» никак не заслужили 0-4 в серии. Они не настолько хуже соперника. И второе — банальное желание сыграть против линии. На наш взгляд, шансы хозяев конкретно в четвёртой встрече никак не ниже. Они прижаты к стене и сделают всё, чтобы не вылететь с сухим счётом. А для «Флориды» это просто ещё одна игра. Закроем серию — замечательно, нет — вернёмся на свой лёд и попробуем снова.