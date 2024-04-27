«Атлетико» — «Атлетик»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.95.

«Атлетико» примет «Атлетик». Баски отстают от мадридцев всего на три очка, и обе команды борются за четвёртое место и, соответственно, путёвку в Лигу чемпионов. Согласитесь, что игра стоит свеч!

В этом сезоне команды сыграют между собой уже в четвёртый раз. «Матрасники» так ни разу ещё и не выиграли, вылетели от команды из Бильбао из Кубка Испании, а также проиграли в первом круге в чемпионате. Подопечные Вальверде победили 2:0 в чемпионате и 3:0 и 1:0 в Кубке! В общем, команда Диего Симеоне явно горит желанием отыграться. Тем более что «Атлетик» в двух последних матчах чемпионата сыграл вничью. Но ведь и Гризманн и компания после вылета из Лиги чемпионов проиграли на выезде в Ла Лиге «Алавесу».

У хозяев не смогут выйти на поле Витоло, Лемар, Депай и Савич. А у гостей встречу пропустит Оскар де Маркос. И всё же «Атлетико» дома играет очень сильно. К тому же есть та самая жажда реванша за три поражения и турнирная важность матча. «Атлетико» одержит трудную, но необходимую для себя победу», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».