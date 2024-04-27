«Ювентус» — «Милан»: прогноз Андрея Лаврентьева на встречу Серии А

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Милан».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.15.

«Для этих клубов в чемпионате уже почти всё ясно. Второе или третье место они займут, не так важно, потому что они квалифицировались в Лигу чемпионов и не опустятся ниже.

Обе команды не выигрывали с 6-7 апреля, когда «Милан» победил «Лечче», а «Ювентус» одолел «Фиорентину». Милан вылетел из Лиги Европы, проиграл очередное дерби «Интеру». «Ювентус» не смог обыграть «Торино» и «Кальяри», проиграв «Лацио» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии, но всё же вышел в финал.

В составе «Милана» большие проблемы – дисквалифицированы три основных защитника, так что линия обороны будет экспериментальной. Именно поэтому я отдаю предпочтение «Ювентусу». Также думаю, что здесь будет тотал больше 2.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».